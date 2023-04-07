今日廣場》沈迺訓／郭台銘剃鍋蓋頭上陣了

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在清明節氣乍到之際，一趟前總統馬英九赴陸祭祖之行，卻意外為艱困中的藍營打開局面。此行，馬大破民進黨長年設下迷惑台灣民眾的抹紅迷魂陣，一一粉碎綠營片面誣指「中共不容中華民國表述空間」、「九二共識就是一國兩制」、「一中原則就是併吞台灣」云云等不實政治指控，既夯實了以憲法為基礎的兩岸關係，也替藍營在來年總統大選的兩岸議題論述補強框架，可謂神來一筆。
正當是清明春暖花開之時，苦無人承接馬引領的兩岸新氣，所幸鴻海集團創辦人郭台銘的赴美歸來，主動宣布爭取國民黨總統提名，成為藍營實質有當選可能的人選中首位宣布者。
觀今局勢，藍營僅剩侯、郭兩人有與民進黨一搏的本錢，然而有辦法創造勝選空間最大化的卻非郭莫屬。首先，郭台銘雖貴為首富，其行事作風卻比一般政治人物更貼近真實的人民，普通人該有的脾氣血性與助人行善之心，在郭身上毫不矯飾地清楚可見。
其次，郭台銘企業出身，經營理念必然是利益與效率導向，有助於改變藍營內部長期瀰漫文官性格與公務員官僚主義下，政治人物多對國政大事保守有餘進取不足的疲弱族群性格。
再者，郭的參選可替國民黨免去候選人帶職參選的輿論責難。雖然案例有限，但歷來參選總統者如仍為現任公職均以敗選告終無一例外，僅剩帶職參選副總統尚在選民所能容忍範圍之內。
其餘種種，郭並不以道德形象清高見長，負面選戰容忍度相對高；以及郭有對接美、中高層的能力與視野，與足夠的商業經營經驗提供實施創新挑戰與宏觀政策的可能性；也沒有過重的政治包袱導致實行改革困難的問題。
至關重要者，郭台銘是可能整合在野共推正、副總統人選的唯一一人。近期美麗島總統民調顯示，賴清德以38.4％的支持度領先侯友宜的26.2％、柯文哲的20.3％。同一民調也呈現郭、侯兩人對決賴並無顯著差異。更甚者，若以「地區」交叉分析，侯在新北市選民的支持度中已首度落後賴、柯二人，不免引人連結韓國瑜的高雄前事。
局勢至今，單純的藍綠對決局面已不可得，而民調結果更顯示非藍白結合不足以擊敗賴清德。因此，在野如欲走出民調困境，只能圖謀整合共推人選，並協商創造在野立委席次最大化，有可能促成此事者非郭不可。
孫子兵法有云：先為不可勝，以待敵之可勝。如郭順利整合在野並代表藍營出線參選總統，則先能確保在野於選戰中處於不敗之地,將選戰中所有有利於己的因素湊足，對負面選舉的容忍性也能提到最高。接下能做的，即是等待選戰天時至少不處於劣勢，然後尋求綠營出現可乘之隙一舉擊敗，達成團結非綠陣營打破綠營長期執政迷夢的全民共識。
以上種種因素環環相扣，缺一終不可成事。奉勸藍營高層如欲成就重返執政大事者，不應拘泥於形式小節；黨內英雄者更應有看清局勢成全大局的氣度格局，藍營能否贏回2024且看今朝。
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