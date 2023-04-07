台漫前進泰國國際書展　畫家分享創作經驗

本次活動緣自「2020年台泰漫畫交流」雙方漫畫家許下疫後實體交流的祈願，在駐泰文化組及PUBAT等單位共同努力下，終於如願促成。不同於疫情時的連線對談，睽違三年的面對面分享激盪，讓漫畫家們更加暢所欲言，也吸引許多泰國創作者、當地出版業者和熱愛漫畫的民眾踴躍參與。
台灣漫畫展位除展示金漫獎作品及介紹影片外，亦規劃互動牆面讓現場讀者共創，4位台泰漫畫家、PUBAT主席Thipsuda Sinchawarnwat、副主席Anurak Kitpaiboonthawee及TCA副會長Sakda Sae-iao也特別到展位進行漫畫創作接力。漫畫家親手畫出活潑有趣的圖像，吸引眾多漫迷打卡留念，也讓現場參展的泰國業者對台灣漫畫產生濃厚興趣。
此外，為了推廣台式漫畫的獨特創作魅力走入泰國各界，駐泰文化組引介阮光民、韋蘺若明訪問TCA進行專業交流；同時也與以漫畫研究聞名的泰國朱拉隆功大學學者Nicolas Verstappen合作，在該校舉辦「台泰漫畫交流工作坊」，讓台灣漫畫家與泰國第一學府的師生分享創作實務經驗，在場學生興趣十足、發問踴躍，並表示期待未來有更多機會向台灣漫畫家取經。
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