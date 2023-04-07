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台漫前進泰國國際書展　畫家分享創作經驗

▲台灣漫畫家韋蘺若明及阮光民於泰國書展合影。（圖／文化部）
▲台灣漫畫家韋蘺若明及阮光民於泰國書展合影。（圖／文化部）

記者賴正琳／綜合報導

「第51屆泰國國際書展」在4月1日至4月9日在泰國曼谷詩麗吉王后國家展覽中心（Queen Sirikit National Convention Center）登場，文化部駐泰國文化組特與書展主辦單位「泰國出版商及書商協會（PUBAT）」及泰國漫畫協會（TCA）攜手推出「2023台泰漫畫交流」系列活動，除了設立台灣漫畫展位向泰國讀者介紹金漫獎作品，並邀請屢獲國際大獎肯定的漫畫家阮光民、韋蘺若明與泰國人氣漫畫家穆寧（Munin Saiprasart）、阿特季諾（Art Jeeno）在書展對談交流，讓泰國漫迷感受來自台灣的創作魅力。
本次活動緣自「2020年台泰漫畫交流」雙方漫畫家許下疫後實體交流的祈願，在駐泰文化組及PUBAT等單位共同努力下，終於如願促成。不同於疫情時的連線對談，睽違三年的面對面分享激盪，讓漫畫家們更加暢所欲言，也吸引許多泰國創作者、當地出版業者和熱愛漫畫的民眾踴躍參與。
台灣漫畫展位除展示金漫獎作品及介紹影片外，亦規劃互動牆面讓現場讀者共創，4位台泰漫畫家、PUBAT主席Thipsuda Sinchawarnwat、副主席Anurak Kitpaiboonthawee及TCA副會長Sakda Sae-iao也特別到展位進行漫畫創作接力。漫畫家親手畫出活潑有趣的圖像，吸引眾多漫迷打卡留念，也讓現場參展的泰國業者對台灣漫畫產生濃厚興趣。
此外，為了推廣台式漫畫的獨特創作魅力走入泰國各界，駐泰文化組引介阮光民、韋蘺若明訪問TCA進行專業交流；同時也與以漫畫研究聞名的泰國朱拉隆功大學學者Nicolas Verstappen合作，在該校舉辦「台泰漫畫交流工作坊」，讓台灣漫畫家與泰國第一學府的師生分享創作實務經驗，在場學生興趣十足、發問踴躍，並表示期待未來有更多機會向台灣漫畫家取經。

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▲台灣漫畫展位展示金漫獎作品及金漫獎介紹影片，並規劃互動牆面讓現場讀者共創。（圖／文化部）
▲台灣漫畫展位展示金漫獎作品及金漫獎介紹影片，並規劃互動牆面讓現場讀者共創。（圖／文化部）

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