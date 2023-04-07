5歲童抓石頭丟鹿！虎媽逼下跪回砸被讚爆　專家：恐觸法

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另一派網友則認為不應當眾要孩子下跪，「保護動物，要求小孩將心比心的行為很帥，但叫小孩當眾跪下完全是錯誤示範，這不是教育，是羞辱」、「馬上制止孩子的行為OK，叫小孩當眾跪下及丟石頭，很不妥」。
對此，靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴告訴《NOWnews今日新聞》說，依聯合國制定的《兒童權利公約》規範，兒童不得受任何形式的不當對待，虎媽逼小孩下跪有身心虐待之嫌，更是公然侮辱，在孩子教養上容易出現反效果，誤導孩子「以後我有情緒時也可以這樣對待別人」。
「不要把教養的責任都扛在自己身上！」林月琴建議爸媽，當孩子在公眾場所鬧脾氣或行為脫序時，要先拋開「大家都在看我，怪我沒有教好小孩」的想法，不要將自己失望的情緒發洩在孩子身上，而忽略孩子的情緒，甚至做出不恰當的行為。
林月琴建議，若孩子和事件中的男童一樣朝小鹿丟碎石，家長當下應該要先了解孩子這行為背後的原因，「是看到別人這樣做跟著做？還是看到鹿被驚嚇的樣子覺得有趣？」再根據原因給予適當的引導，可讓孩子摸摸碎石，讓他感受碰到尖銳處的刺痛感，也能讓他「感同身受」，理解鹿被碎石丟也會痛，而不是以暴制暴。
根據《兒童及少年福利與權益保障法》第49條規範，任何人對於兒童及少年有遺棄、身心虐待等行為，若經主管機關裁定違法，得處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或機構名稱。