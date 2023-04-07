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5歲童抓石頭丟鹿！虎媽逼下跪回砸被讚爆　專家：恐觸法

▲5歲男童在農場抓石頭丟鹿，被媽媽當眾逼下跪，還拿石頭回砸小孩。（示意圖／記者徐銘穗攝）
▲5歲男童在農場抓石頭丟鹿，被媽媽當眾逼下跪，還拿石頭回砸小孩。（示意圖／記者徐銘穗攝）

記者徐銘穗/綜合報導

目擊孩子做出脫序行為時，爸媽該如何管教？一名網友日前到農場遊玩，目睹一名年約5歲的男童，抓起地面碎石砸向梅花鹿，一旁的媽媽竟叫孩子跪下，還抓起碎石往他身上丟，吼說：「被石頭丟好玩嗎？」目擊網友大讚「媽媽太帥了」，但專家提醒虎媽「靈魂爆擊」管教方法已有觸法之嫌，更可能誤導孩子以暴制暴。

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Dcard網友分享在農場直擊，虎媽對5歲頑童拿碎石丟鹿的行為給予「震撼教育」，當場逼小孩跪下，並抓起一把石頭往他身上丟，怒斥「這樣好玩嗎？被石頭丟好玩嗎？那你為什麼還拿石頭丟小動物」。貼文引發熱議。一派網友支持虎媽的教育方式，留言說，「支持媽媽的教育方式，太讚了」、「超讚，希望台灣多一點這種有在教育小孩的家長」、「這媽媽給100分」、「媽媽太帥了吧」、「不靈魂爆擊怎麼記取教訓」。

▲虎媽逼抓石頭丟鹿的5歲童下跪，引發兩派網友論戰。（圖／翻攝Dcard）
▲虎媽逼抓石頭丟鹿的5歲童下跪，引發兩派網友論戰。（圖／翻攝Dcard）
另一派網友則認為不應當眾要孩子下跪，「保護動物，要求小孩將心比心的行為很帥，但叫小孩當眾跪下完全是錯誤示範，這不是教育，是羞辱」、「馬上制止孩子的行為OK，叫小孩當眾跪下及丟石頭，很不妥」。

對此，靖娟兒童安全文教基金會執行長林月琴告訴《NOWnews今日新聞》說，依聯合國制定的《兒童權利公約》規範，兒童不得受任何形式的不當對待，虎媽逼小孩下跪有身心虐待之嫌，更是公然侮辱，在孩子教養上容易出現反效果，誤導孩子「以後我有情緒時也可以這樣對待別人」。

不要把教養的責任都扛在自己身上！」林月琴建議爸媽，當孩子在公眾場所鬧脾氣或行為脫序時，要先拋開「大家都在看我，怪我沒有教好小孩」的想法，不要將自己失望的情緒發洩在孩子身上，而忽略孩子的情緒，甚至做出不恰當的行為。

▲小鹿是無辜的，專家建議家長應先了解孩子行為背後的原因。（圖／記者徐銘穗攝）
▲小鹿是無辜的，專家建議家長應先了解孩子行為背後的原因。（圖／記者徐銘穗攝）
林月琴建議，若孩子和事件中的男童一樣朝小鹿丟碎石，家長當下應該要先了解孩子這行為背後的原因，「是看到別人這樣做跟著做？還是看到鹿被驚嚇的樣子覺得有趣？」再根據原因給予適當的引導，可讓孩子摸摸碎石，讓他感受碰到尖銳處的刺痛感，也能讓他「感同身受」，理解鹿被碎石丟也會痛，而不是以暴制暴。

根據《兒童及少年福利與權益保障法》第49條規範，任何人對於兒童及少年有遺棄、身心虐待等行為，若經主管機關裁定違法，得處6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或機構名稱。

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