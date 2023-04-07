台南生活美學館輔導新住民　首次對話在金門

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國立台南生活美學館黃瓊瑩館長表示，為推動南部七縣市新住民參與藝文推廣及社造參與計畫，鼓勵新住民積極加入社區事務，嘗試以藝術為媒介探討社區公共議題，激發新住民參與感及創造力，並從藝術創作中獲得愉快經驗，提昇文化自信心與溝通表達能力。感謝金門縣文化局鼎力支持與合作，希望透過新住民藝文社造計畫，以創新方式推廣社區藝文。
國立高雄師範大學吳瑪悧教授以「讓藝術轉動社區的『島嶼相談所』」為講題，透過藝術案例的介紹，以「女書」、「國民美術」、「玩布工作坊」、「生命書寫工作坊」、「歌自遠方來」等案例，和新住民互相激盪可以在金門進行的藝文推廣方向與想法。台灣城鄉特色發展協會許主冠理事長以引導方式帶領新住民瞭解社區營造的價值與運作模式，如何利用藝術、文學、音樂等創造出文化社造新價值，展現文化的主體性。逗點創意設計整合工作室蔡順仁編導分享在數位化時代，新住民眼中的社區影像是什麼，如何用影像串聯生命故事和社區特色。
台灣是族群融合的多元文化場域，陸續來台的新住民們，為少子化、高齡化的台灣社會帶來經濟與文化的新契機，成為台灣看向國際的一扇窗口。期盼透過計畫促成多方新住民團體的參與，以激盪發展出的特有文化滋養社區，以行動實踐深化社區營造。