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台南生活美學館輔導新住民　首次對話在金門

▲首場座談會大合照。（圖／文化部）
▲首場座談會大合照。（圖／文化部）

記者賴正琳／綜合報導

文化部所屬國立台南生活美學館今年起於南部七縣市推動「新住民藝文推廣及社造參與計畫」，為了解新住民需求，在今（7）日與金門縣文化局合作，在浯江書院辦理首場座談會。由美學館黃瓊瑩館長、金門縣文化局呂坤和局長與周祥敏科長、國立高雄師範大學吳瑪悧教授、台灣城鄉特色發展協會許主冠理事長、逗點創意設計整合工作室蔡順仁編導與新住民座談，開展新住民參與社造的潛能。

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金門縣文化局呂坤和局長表示，金門以「文化立縣」，而推廣文化政策需要多管齊下，以藝文推廣方式帶動社區運轉，讓美學體驗在社區扎根，社區民眾逐步自主性策辦與參與文化活動，讓藝術文化成為生活的一部份，將公民美學落實於社區。扶植鄉鎮村落發展社區營造的同時，也要兼顧不同族群的文化，不論是移入的新住民文化，還是固有的金門文化，都是活化與豐富社區底蘊的能量，讓社區樣貌更加多元精采。

國立台南生活美學館黃瓊瑩館長表示，為推動南部七縣市新住民參與藝文推廣及社造參與計畫，鼓勵新住民積極加入社區事務，嘗試以藝術為媒介探討社區公共議題，激發新住民參與感及創造力，並從藝術創作中獲得愉快經驗，提昇文化自信心與溝通表達能力。感謝金門縣文化局鼎力支持與合作，希望透過新住民藝文社造計畫，以創新方式推廣社區藝文。

國立高雄師範大學吳瑪悧教授以「讓藝術轉動社區的『島嶼相談所』」為講題，透過藝術案例的介紹，以「女書」、「國民美術」、「玩布工作坊」、「生命書寫工作坊」、「歌自遠方來」等案例，和新住民互相激盪可以在金門進行的藝文推廣方向與想法。台灣城鄉特色發展協會許主冠理事長以引導方式帶領新住民瞭解社區營造的價值與運作模式，如何利用藝術、文學、音樂等創造出文化社造新價值，展現文化的主體性。逗點創意設計整合工作室蔡順仁編導分享在數位化時代，新住民眼中的社區影像是什麼，如何用影像串聯生命故事和社區特色。

台灣是族群融合的多元文化場域，陸續來台的新住民們，為少子化、高齡化的台灣社會帶來經濟與文化的新契機，成為台灣看向國際的一扇窗口。期盼透過計畫促成多方新住民團體的參與，以激盪發展出的特有文化滋養社區，以行動實踐深化社區營造。

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