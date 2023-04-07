被BTS柾國親自翻牌！Karencici從粉絲轉發才知道
Karencici去年5月以專輯《99% Angel 》入圍金曲獎「最佳華語女歌手」與「最佳演唱錄音專輯」，11月則是奪下金音獎「最佳節奏藍調單曲」、「最佳節奏藍調專輯」。而Karencici即將在今年5月27日舉行「Karencici 2023 “Everybody Loves Me” Live @ Legacy Taipei」」演唱會。此外，在宣布開唱前還有另外一個喜訊，就是她的歌曲被BTS防彈少年團的柾國的直播影片中，選播成為背景推薦音樂。
記者吳雨婕/綜合報導
在「音樂雙金」獎的加持之下，加上Karencici 去年被各大時尚品牌爭相邀請出席時尚活動，流露了時尚帥氣跟性感的一面，更在今年3月在國際彩妝品牌邀請下，首次參加了巴黎時裝周的活動，也見到了心目中的偶像泫雅與艾薇兒，更幸運的是就在即將公布演唱會的前夕，Karencici 在得獎專輯《99%Angel》裡的英文單曲〈thoughtboutu〉竟然在3月27日晚間BTS團員柾國Jungkook的直播影片中，選播成為背景推薦音樂。
被歌迷們轉發通知，才知道自己被BTS Jungkook選播了自己的英文單曲分享給直播的歌迷們，Karencici 又興奮又不可置信！Karencici 表示：「 一開始是網友轉發給我才看到的，真的是超級驚喜，也非常榮幸，沒想到我唯一一首英文歌居然能被Jungkook 喜歡，以後我會多創作全英文歌曲，希望未來有一天，我有這樣的幸運也能跟他合作。」