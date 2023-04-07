「我的外交政策對台灣最好」　蔡英文盼下任總統延續

名家論壇》黎榮章／馬英九赴中真能為國民黨加分？

▲馬英九赴中祭祖，總體而言，讚揚馬英九的聲量也突破六成，不僅藍營內部看壞聲音大減，綠支持者也只能噤聲。（圖／馬英九辦公室提供）
▲馬英九赴中祭祖，總體而言，讚揚馬英九的聲量也突破六成，不僅藍營內部看壞聲音大減，綠支持者也只能噤聲。（圖／馬英九辦公室提供）

文／黎榮章

前總統馬英九訪中祭祖，成為兩岸分治以來首位踏上對岸領土的卸任總統。馬英九到南京中山陵謁陵時，不僅自稱「馬英九前總統」，還提到國父孫中山創建民國，「到今天已經112年」，有名嘴稱讚他「史無前例」、真正做到「一中各表」，但也有綠委批馬「取巧」，認為馬「不敢以中華民國的名義直接定位，反而只敢把中華民國放在歷史裡面」。

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馬英九3月27日啟程，透過QuickseeK快析輿情資料庫觀察他的網路聲量趨勢圖，出發前、後截然不同，出發前討論不高，只有一次衝上單日2萬筆討論量，當天的熱門話題是因為馬被痛批「擁抱綏靖主義」。不過，出發後每天馬的討論量都破萬，尤以28日聲量最高，單日聲量達到5.6萬筆，當天就是他到中山陵謁陵，口稱「中華民國」，使國內風向逆轉，藍軍反諷塔綠斑「馬英九守住中華民國的尊嚴，塔綠斑集體崩潰、臉痛不痛～」馬英九赴中後，不僅聲量飆高，網路風向也跟著反轉。

▲馬英九赴中：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
▲馬英九赴中：網路聲量趨勢圖（圖／QuickseeK提供）
進一步比較馬英九赴中前後的網路留言風向，在他出訪前，超過六成的網路留言都看衰此行，有高達41%網路留言都認為「國民黨會被害到」，其他12%認為「爭論此行有無政治意涵」、11%「幫民進黨增加選票」、8%「民進黨撿到槍」等。然而，在馬英九實際訪中之後，網路留言風逆轉，11%的網路留言「諷刺民進黨連講都不敢講」、11%「認為馬英九說得好、幹得好」、11%「反過來要求蔡英文去對岸自稱總統」、10%「肯定中華民國就中華民國」、10%「笑稱馬英九是台獨教父」，總體而言，讚揚馬英九的聲量也突破六成，不僅藍營內部看壞聲音大減，綠支持者也只能噤聲。

▲馬英九赴中：網路留言風向　主題類聚分析（圖／QuickseeK提供）
▲馬英九赴中：網路留言風向　主題類聚分析（圖／QuickseeK提供）
而馬英九赴中的網路正負面聲量，因3月底馬辦宣布將訪中後，正反意見激戰，尤其馬英九訪中前一天，台灣剛與宏都拉斯中斷82年邦誼，國人對中國不滿情緒高漲，連帶許多網友無法接受馬英九竟於此時還要訪中；出訪後，雖馬英九獲得不少網友吹捧讚揚，但馬此行的內涵也被各自陣營各別翻譯、轉譯，因此整體而言，馬英九赴中的網路負面濃度依舊較高，負面聲量8.5萬則、正面聲量2.4萬則，網路好感度為0.28，究竟馬英九能否為國民黨的兩岸題加分？還是只是成為一項藍營攻擊民進黨的題材？網路輿情還未爭辯出一個答案。

▲馬英九赴中：網路正負面聲量與好感度（圖／QuickseeK提供）
▲馬英九赴中：網路正負面聲量與好感度（圖／QuickseeK提供）
馬英九此行的言論確實出人意料之外，但他的出訪的本質非官方交流，其談話內容，也沒有在當地媒體完整露出，中國官媒僅簡短報導，甚至將之「特殊處理」。中國在疫後希望恢復對台大交流，在各方面都對台灣遞出橄欖枝、祭出利多手段，馬英九也在此一背景之下，獲得了卸任以來未有的極大關注，只不過，這樣「出口轉內銷」式的宣傳，造成的結果到底有沒有國民黨選舉加分，仍未可知。


●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人

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