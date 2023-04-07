名家論壇》黎榮章／馬英九赴中真能為國民黨加分？

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進一步比較馬英九赴中前後的網路留言風向，在他出訪前，超過六成的網路留言都看衰此行，有高達41%網路留言都認為「國民黨會被害到」，其他12%認為「爭論此行有無政治意涵」、11%「幫民進黨增加選票」、8%「民進黨撿到槍」等。然而，在馬英九實際訪中之後，網路留言風逆轉，11%的網路留言「諷刺民進黨連講都不敢講」、11%「認為馬英九說得好、幹得好」、11%「反過來要求蔡英文去對岸自稱總統」、10%「肯定中華民國就中華民國」、10%「笑稱馬英九是台獨教父」，總體而言，讚揚馬英九的聲量也突破六成，不僅藍營內部看壞聲音大減，綠支持者也只能噤聲。
而馬英九赴中的網路正負面聲量，因3月底馬辦宣布將訪中後，正反意見激戰，尤其馬英九訪中前一天，台灣剛與宏都拉斯中斷82年邦誼，國人對中國不滿情緒高漲，連帶許多網友無法接受馬英九竟於此時還要訪中；出訪後，雖馬英九獲得不少網友吹捧讚揚，但馬此行的內涵也被各自陣營各別翻譯、轉譯，因此整體而言，馬英九赴中的網路負面濃度依舊較高，負面聲量8.5萬則、正面聲量2.4萬則，網路好感度為0.28，究竟馬英九能否為國民黨的兩岸題加分？還是只是成為一項藍營攻擊民進黨的題材？網路輿情還未爭辯出一個答案。
馬英九此行的言論確實出人意料之外，但他的出訪的本質非官方交流，其談話內容，也沒有在當地媒體完整露出，中國官媒僅簡短報導，甚至將之「特殊處理」。中國在疫後希望恢復對台大交流，在各方面都對台灣遞出橄欖枝、祭出利多手段，馬英九也在此一背景之下，獲得了卸任以來未有的極大關注，只不過，這樣「出口轉內銷」式的宣傳，造成的結果到底有沒有國民黨選舉加分，仍未可知。
●作者：黎榮章／ Quickseek輿情大數據創辦人
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