追思鄭南榕！賴清德：做自己的主人　不能再出現外來統治

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賴副總統致詞表示，鄭南榕追求不只是百分之百言論自由，也反對戒嚴追求民主，平反228事件，追求轉型正義，也追求台灣要做自己的主人，這些理想和目標，經過數十年一棒接一棒，已接近完成。
賴副總統說，但新的威脅已經出現，天下並未太平，國際局勢也未平靜穩定，今天參加鄭南榕追思紀念會，應該清楚瞭解到，第一，要向鄭南榕感謝、致敬為台灣付出的一切。
賴副總統表示，第二，人民享受、追求到的民主自由，從來都不是天上掉下來，也不是當權者賞賜，都是人民勇敢追求而來，台灣好不容易已走出黑暗年代，現在應更加珍惜，千萬不要以虛假消息，利用言論自由破壞言論自由，要讓言論自由、民主路途越走越穩、越走越遠。
賴副總統說，第三，台灣要避免再次出現過去的黑暗年代，不幸事件再度發生，最重要就是台灣這塊土地絕對不能再出現外來的統治，「台灣要做自己的主人」，才不會走回過去的黑暗年代，得以充分展現對鄭南榕犧牲奉獻的尊敬。
賴副總統說，他看到資料才知道，鄭南榕不是對妻女無情，反而是對妻女的大愛，鄭南榕不希望台灣的下一代面臨同樣問題，願意犧牲自己喚起社會的覺醒。
副總統說，台灣此時此刻面臨外來極權威脅時，大家要充分感受到鄭南榕的精神，團結一致，共同打拚守護台灣。他在此要以民主進步黨第17屆黨主席身分向大家報告，過去大家為民主打拚，民進黨下階段的使命，就是再次結合台灣社會的力量守護台灣，促進台灣民主、和平和繁榮。
主張台灣獨立的鄭南榕1989年為堅持百分之百言論自由、拒絕因刊登台灣新憲法草案遭叛亂罪起訴逮捕，於雜誌社自囚71天後、當年4月7日自焚身亡。（編輯：李錫璋）1120407