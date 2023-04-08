獨／網嗆國旅不如出國？「4地花費比較」曝　真相解開了

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首先在機票錢的部分，可以看到國內本島旅遊省下機票錢，在澎湖、沖繩、韓國三組人馬當中，機票錢的售價尤其以韓國最貴，接著是沖繩，最後則是澎湖，現在因為剛開始入境措施放寬，加上疫情拖宕航空業多年，事實上短期機票售價實在是降不下來，即便有所謂的「優惠班機」，恐怕也不是一般人手速就能搶到的，因此在機票錢這區塊，本島旅遊勝。
交通費用，本島花蓮旅行團正好自備小客車，澎湖、沖繩則是租車，韓國地鐵也不搭了，直接使用「私人接送包車服務」，想當然價格也貴非常多，但以韓國地鐵的價格來看，民眾一般到當地也可以購買像是「幾日券」這類的超優惠交通票卡，而澎湖租車跟台灣本島租車價格其實也差不多，真的要比下來，不論是出國還是本島，交通費用自然是差不多的，除非你在台灣本島旅遊「搭高鐵」又「租車」那就另當別論。
至於在住宿方面，沖繩可以說是完全的輾壓，花蓮住的第二晚為知名的高級飯店，附了兩餐，不過光睡一晚就要價18300元；而澎湖則是住包棟民宿，三個晚上總共55000元，一晚平均每人1190元，雖然沒有提供早餐但其實尚可接受；而沖繩不僅有包棟、獨立房間，睡得好還提供早餐，平均一晚上每人竟然只要658元，實在令人驚艷，而雖然韓國居住的高級酒店花費比較貴，但可以看到花費還是整整少了台灣高級飯店有1400元台幣的差距，證明了台灣住宿昂貴的現象。
最後我們來看總價以及伴手禮、雜支的關聯性，會發現，在台灣雜支大不了就是一些加油費用以及餐費、在地美食伴手禮，其實根本沒什麼好買的，就連澎湖也是相同情況；但看到沖繩跟韓國這一欄的表現，發現了嗎？整整幾乎是國內旅遊的6至7倍之間，導致原本其實花費更便宜，或者其實也差不了多少的價格，瞬間翻漲到國旅看不見車尾燈。
總結，長年以來人家說「國旅價錢不如出國？」只能說還真的煞有其事，以沖繩來說，整個價格算下來還真的比花蓮稍貴，還比澎湖便宜，但是講客觀一點，出了國誰沒有物慾，這表格僅代表的是基本花費，扣掉這些採訪的民眾「奢侈品」的花費，還是遠遠超過國旅的花費，除非你可以拍胸脯保證，你出了國不會想採購、血拼，那你大可說「與其國旅不如出國」，但如果你發現你出國是血拼類型的話，其實真相不過就是「我們與物慾的距離」罷了！