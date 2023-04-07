春季旅展／搶母親節餐券！Buffet吃到飽、住宿2.9折起　

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- 台北喜來登十二廚 假日自助餐單人券，原價 1,859 元，旅展特價 1,680 元
- 寒舍艾美 探索廚房假日自助下午餐單人券 2023，原價 1,419 元，旅展特價 1,199 元
- 台北大直英迪格酒店T.R Bar&Kitchen2 人平假日自助早餐，原價 1,716 元，旅展特價 1,350 元
- 添好運$1000元商品禮券，原價1,000 元，旅展特價 899 元
- 海霸王 四季料理豐收(桌席)餐券(10 人份) ，原價 6,477 元，旅展特價 3,500 元
- 犇 鐵板燒安和本館2 人和牛午餐饗宴，原價 4,967 元，旅展特價 2,980 元，
- 台北紅豆食府 精緻官燕雙人饗宴，原價 2,928 元，旅展特價 1,699 元
- 台北喜來登 1F 十二廚 單人假日自助式下午茶，旅展特價 990 元，下殺 88 折。
- 寒舍艾麗 6F LA FARFALLA 週五~日肉食主義現切牛排單人吃到飽自助下午餐，旅展特價 899 元，
- 台北凱撒大飯店2F Checkers 通用券單人自助下午茶(假日不加價)，旅展特價 1 張 599 元
- 晶華麗晶酒店集團 晶華酒店 1F 栢麗廳 雙人自助式下午茶(假日 2 人+600) ，旅展特價 1899 元
- 美福大飯店1F彩匯餐廳 雙人自助式下午茶(假日+300)，旅展特價 1,999 元，下殺 83 折。
- 台北老爺酒店 2F LeCafe雙人自助式午或晚餐(假日+200)，旅展特價 1,899 元。
- 君品酒店 6F 雲軒雙人頂級牛排套餐吃到飽午或晚餐(假日+130)，旅展特價 1,750 元
- 台北遠東香格里拉飯店 6F CAFE單人自助式下午茶(假日+200)，旅展特價 799 元，單人自助式午或晚餐(假日+200)，旅展特價 1,299 元
- 萬豪酒店 Garden Kitchen單人平日自助沙拉吧午餐，旅展特價 1,099 元
- 天成飯店 1F 百合西餐廳單人自助沙拉吧午或晚餐含牛肉麵 1 客(假日不加價)，旅展特價 480 元