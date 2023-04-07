名家論壇》謝國安／郭台銘真正的「起手式」來了！

在聲量與民調一路走低已經接近兩個月狀況下，「郭董」郭台銘突然來了一次「雷聲不大雨點很小」的訪美行程，而他趕在「蔡麥會」前一天宣布提前結束訪美，返國舉行記者會，不出意外地宣布投入2024總統選舉。而郭董跟兩個月前相比，不僅重新解釋了四年前的退出國民黨並九十度鞠躬道歉，也強調「爭取國民黨提名」、「如果輸了會支持國民黨候選人」，掏心掏肺不再「年輕氣盛」。各方評價無不以「身段柔軟」、「國民黨吃定心丸」給予正面評價。表面上國民黨的危機似乎暫時解除，實際上問題還是放在那邊，只不過侯友宜的「歲月靜好等待徵召」空間被壓縮的更小。根據Sola大數據團隊分析指出，郭董返台記者會的熱度相當高，超過73000互動數。反映在昨天（4/5）各家媒體做的網路即時調查，網友幾乎一面倒支持國民黨徵召郭台銘。姑且不論調查與投票結果跟真正民調出爐的差距性，至少證明侯友宜可能無法繼續「侯侯做代誌」，反映大多數藍營選民對國民黨整合2024總統候選人的焦慮感。
文／謝國安
根據Sola大數據團隊（3/30-4/5）資料顯示，郭台銘持續走低接近兩個月的聲量，也因為這場算是真正選總統的「起手式」，上週表現終於反彈，來到第三名。不過總分只有43179分，跟前兩名「聲量王」馬英九、蔡英文聲量全飆破20萬相比，仍然看得出聲量上的大幅差距。顯然郭董去美國見了誰做了什麼沒有受到太多矚目，國人關注的依舊是郭董何時正式投入總統大選。2024總統大選他的黨內對手新北市長侯友宜則是第七名、民進黨賴清德第六名，聲量總分都有破3萬分。民眾黨柯文哲排在第十名，聲量總分略為落後，但也超過25000分。郭董正式宣布參選，到本週是否能延續上周的聲量，依舊需要持續觀察。畢竟他的「對手們」，即使沒有很特別的自主性議題，都能長期維持在聲量排行榜的前段班。
上週聲量冠軍依舊是訪陸的前總統馬英九，總分上升到224293。第二名是訪美跟友邦，並與美國眾議院議長麥卡錫「蔡麥會」的總統蔡英文，以總分206771緊追在後，連帶讓駐美代表蕭美琴聲量拉抬到第十二名。顯見上週的主要熱門關注議題仍然在「和中」與「親美」的討論上，熱度遠高於其他議題。
另外一個聲量上的焦點，是國民黨台北市松山信義區立委初選「芯費大戰」。徐巧芯「撕芯裂費」式的轟炸，提升自己的聲量，但也引來負面評價，正負聲量都有。例如國民黨立委李德維臉書發文認為徐巧芯對同志下重手，媒體人周玉蔻評論此事，都引發徐巧芯反擊。而徐巧芯上周幾乎天天有版面，大部分都針對費鴻泰而來，受媒體矚目也引發各界討論。徐巧芯聲量上周來到第四名，總分破四萬分；連帶費鴻泰聲量也被拉到第十一名，總分也有23232分。創造空戰議題引發討論是徐巧芯的強項，抨擊國民黨不給年輕人機會、要一個辯論的機會、把費鴻泰打成老人等等，都是徐巧芯目前要創造的空戰氛圍，但須要承受的則是各方對這個議題的解讀，也就是正負聲量的拉鋸。空戰有時是一種雙面刃，徐巧芯言論上部分已被外界解讀有些過頭，對同志刀刀見骨，負面聲量揚起是否會鬆動國民黨傳統選民對這件事情的看法，轉而拉抬費鴻泰的同情票，則有待觀察。
●作者：謝國安／媒體工作者、捷銳品牌顧問公司負責人
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