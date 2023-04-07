環境永續須更大改變！李遠哲籲：選舉投給會行動的候選人

我是廣告 請繼續往下閱讀
1994年時回台接任中央研究院院長的李遠哲指出，他曾擔任國際科學理事會（ICSU）會長（任期自2011到2014年），期間ICSU負責聯合國2012年舉辦Rio+20的科學技術部門規劃與建言，他也呼籲採取行動因應氣候變遷，但是政治家的覺醒好像沒那麼快。
他並說，之後讓他很興奮的是，2015年法國巴黎COP21通過「巴黎協定」（Paris Agreement），決議限制全球平均溫度相較工業化前增加攝氏2度以下，並盡可能達到1.5度，本世紀下半葉，全球溫室氣體必須達到淨零排放。
迄今仍為降低碳排努力的李遠哲說，他孫女認為他是為了給下一代好的環境而付出，但是其實人類若不這麼做，碳排會更多、溫度會升更高，人類將不能生存，升溫控制在1.5度、2050年淨零排放是不理想的世界，「我們要超越」、「要做很大革命性的改變」。
他強調，永續發展是這一代的消耗不要影響到下一代的生活方式；這幾年如果沒有改過來，人類將沒有希望、轉不過來了；所以這是一個真實危機的時候，不做就太遲了，每個人可以從衣食住行上減少消費、過更儉樸的生活來減少碳排，不要一直發展、發展。
他重申，現在是在往壞的方向走，但是要醒過來；（總統）選舉快到了，「誰講的可以相信？」如果只講候選人自己今後幾年的事，不要選他；「真正要選的是，真正為我們的將來、為人類的將來設身處地想，而且願意採取行動的人」，今天講得很沉重，卻是現實，「我們要做更大的改變」，例如討論碳稅的推動。
接受聯訪時，對於目前政府的目標為2030年減碳24%正負1%，他說，「是不夠的」，2050年絕對走不到零排放，也曾跟政府談相關問題，都說「2024年以後不是他們的事」，這樣「想得太近」、「沒有遠見是不好的」，所以新的候選人要有更大遠見，因為目前的團隊，政府裡面、總統府階層的人想得太近了。而減碳沒有別的道路，就是人類生活要簡約，包含不吃肉、吃植物類食物。
另外，李遠哲也在結語提出3點重點，包含「這是一個全球性的問題，需要有全球性的組織來共同處理」、「人類社會已過度開發，我們必須尋找尋找不一樣的發展模式」，以及「我們必須學會儲存與轉化太陽給我們的能量，以便超國界的共享。」（編輯：陳政偉）1120407