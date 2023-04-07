保護身體界線！婦團呼籲：數位公民素養教育提前至幼兒園

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婦援會董事長葉德蘭致詞表示，根據衛福部統計，兒少性剝削案件中，數位性暴力案件數在民國110年為1593件，是其它類型案件的5.5倍；去年1到6月也達896件，且受害者以國中生最多、國小生人數增幅最多；聯合國人口基金也曾指出，不論線上線下，人都應該掌握身體自主權。
婦援會執行長杜瑛秋現場簡報指出，經網路民調回收372份針對未成年兒少的家長的有效問卷發現，約有3成家長會讓孩子在6歲前開始接觸3C產品，28%是在6到9歲間，12歲前就會讓孩子接觸3C產品共高達8成；但也有33.3%家長認為3C產品反讓親子關係變得疏離。
調查也顯示，有98%家長擔心孩子使用3C產品會產生不良影響，其中擔心眼疾的最多，其餘多擔心使用成癮、接觸色情或暴力資訊、造成專注力下降或遭到詐騙、交友不慎等；並有近6成家長擔心孩子被誘拍、索取或向他人索取性影像。
杜瑛秋說，有66%家長認為，上國小前就該開始教育孩子數位身體隱私權，但現行學校數位課程多在國小中年級才開始，導致實務上常發現孩子對數位公民素養了解不足，對身體界線理解更停留在實際接觸，對私密影像缺乏防範，因此呼籲家長也應學習數位公民素養，學校教育則要提前。
藝人佩甄今天也出席記者會力挺，呼籲父母在把3C工具交給孩子時也要適度陪伴，避免孩子不懂保護自己而暴露在風險中；律師許杏宜則指出，歐盟剛通過數位服務法，要求業者主動偵測、通報、刪除兒童性影像的義務，台灣企業也可以先行跟進，改變兒童的生活。（編輯：陳政偉）1120407