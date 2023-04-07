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奢華郵輪「南極追夢號」！17天早鳥價70萬　魚子醬吃到飽

▲超奢華「南極追夢號」明年12月啟航，17日行程早鳥價每人69.9萬元。（圖／雄獅旅遊）
▲超奢華「南極追夢號」明年12月啟航，17日行程早鳥價每人69.9萬元。（圖／雄獅旅遊）

記者黃韻文/綜合報導

雖然不是每個人都能負擔起奢華旅行，不過看過當去過！鎖定頂級旅遊商機，雄獅旅遊與元本旅遊合作，推出最新的「南極追夢號」，將於明年12月底啟航。郵輪不只有樓中樓房型，最小艙房就超過10坪，還有頂級魚子醬無限量供應，17日行程早鳥價69.9萬元起。

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最新「南極追夢號」來了！該船隊以提供頂級奢華服務聞名，擁有「魚子醬船隊」美譽。該船將於今年8月下水，耗資超過70億台幣打造，接近1:1的船員乘客比，請來多達26名探險專家款待旅客。

▲17日行程早鳥價最低69.9萬元。（圖／雄獅旅遊提供）
▲17日行程早鳥價最低69.9萬元。（圖／雄獅旅遊提供）
船上最小艙房就超過10坪，所有艙房都擁有陽台、浴缸和獨立衣帽間，更聘請擁有兩間米其林三星餐廳的主廚Thomas Keller操刀設計菜單，以及和美國魚子醬品牌Regiis Ova合作，讓乘客24小時都能免費品嘗頂級魚子醬。

▲船上菜單由米其林三星餐廳主廚設計，24小時提供魚子醬。（圖／雄獅旅遊）
▲船上菜單由米其林三星餐廳主廚設計，24小時提供魚子醬。（圖／雄獅旅遊）
▲郵輪中採用樓中樓房型，光是最小的艙房就有10坪。 （圖／雄獅旅遊）
▲郵輪中採用樓中樓房型，光是最小的艙房就超過10坪。 （圖／雄獅旅遊）
雄獅旅遊發言人賴一青表示，旗下品牌璽品持續深耕頂級旅遊市場，2018年首度在台灣推出南極包船行程，當時一開賣最高艙房就秒殺，並瞬間完銷8成。根據觀察，後疫情時代高端旅遊需求增加2～3成，且旅客開始選擇出遊天數高的產品，並轉而熱衷定點深度且完整的旅遊型態。
 
2024年12月「南極追夢號」行程即日起開賣，7月31日前超級早鳥價是每人69萬9000元起，前30名加送南極潛水艇體驗。

▲前30名報名送南極潛水艇體驗。（圖／雄獅旅遊）
▲前30名報名送南極潛水艇體驗。（圖／雄獅旅遊）
▲「南極追夢號」2024年12月啟航，即起開賣行程。（圖／雄獅旅遊）
▲「南極追夢號」2024年12月啟航，即起開賣行程。（圖／雄獅旅遊）

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