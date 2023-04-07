奢華郵輪「南極追夢號」！17天早鳥價70萬 魚子醬吃到飽
雖然不是每個人都能負擔起奢華旅行，不過看過當去過！鎖定頂級旅遊商機，雄獅旅遊與元本旅遊合作，推出最新的「南極追夢號」，將於明年12月底啟航。郵輪不只有樓中樓房型，最小艙房就超過10坪，還有頂級魚子醬無限量供應，17日行程早鳥價69.9萬元起。
記者黃韻文/綜合報導
最新「南極追夢號」來了！該船隊以提供頂級奢華服務聞名，擁有「魚子醬船隊」美譽。該船將於今年8月下水，耗資超過70億台幣打造，接近1:1的船員乘客比，請來多達26名探險專家款待旅客。
船上最小艙房就超過10坪，所有艙房都擁有陽台、浴缸和獨立衣帽間，更聘請擁有兩間米其林三星餐廳的主廚Thomas Keller操刀設計菜單，以及和美國魚子醬品牌Regiis Ova合作，讓乘客24小時都能免費品嘗頂級魚子醬。
雄獅旅遊發言人賴一青表示，旗下品牌璽品持續深耕頂級旅遊市場，2018年首度在台灣推出南極包船行程，當時一開賣最高艙房就秒殺，並瞬間完銷8成。根據觀察，後疫情時代高端旅遊需求增加2～3成，且旅客開始選擇出遊天數高的產品，並轉而熱衷定點深度且完整的旅遊型態。
2024年12月「南極追夢號」行程即日起開賣，7月31日前超級早鳥價是每人69萬9000元起，前30名加送南極潛水艇體驗。