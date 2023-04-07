梁文音辣曬好身材！離婚3年曝感情狀態 「現在很幸福」
梁文音今年是出道15年，她於今（7）日在台北舉辦記者會，宣布將在5月21日於Zepp New Taipei舉行「2008 出道15周年紀念演唱會」。明天梁文音將迎來36歲生日，已經離婚近3年的她，被問到感情狀況，直言：「現在很幸福。」
記者吳雨婕/台北報導
梁文音今天身穿平口上衣、緊身牛仔褲現身，展現健身後的結實好身材，原來是近期她積極健身，一周四天重訓，包含跑步、瑜伽等，另外兩天自主訓練，不過她坦言對於秀身材一事其實有陰影，之前被嘲笑是象腿，她直言當時看到這些形容心有揪緊了一下，「所以後來發片我都盡量穿長褲，能遮就遮，我很怕下一次被拍到會被寫成哪一種動物。」
除了健身外，梁文音也找到屬於自己的飲食的方式，「我現在會晚上吃東西的機率比以前大，以前會設手機提醒什麼時候能吃、什麼時候不能吃，其實餓了就是身體自然反應。」她透露，通常飲食都是正常的一餐，只會在偶爾追劇的時候，會理智斷線，跑去超商逛一圈買東西吃，但縱使是在家邊吃邊看電視，她也會邊騎簡易飛輪，嚴格雕塑身材。
也因為健身有成，梁文音笑說，演唱會上準備了性感、火辣的戰袍應戰，還會跳舞，「我是希望健康的（露）啦！我很難性感，好看就好，尺度不是問題。」此外，明（8）日梁文音即將迎來36歲生日，她表示明天休息一天，會跟女生朋友去吃飯，談到生日願望是否有與感情相關，她四兩撥千金的說：「現在開心交朋友，本人過得很開心、幸福，也會讓自己繼續開心、幸福。」媒體追問是否已經有對象，她再次笑說：「我單身啦！交朋友很正常，結婚前都算單身。」但不諱言的說，未來如果有另一半且穩定交往，會尊重對方決定要不要公開。