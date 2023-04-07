旅宿業缺工問題拉警報　專家呼籲開放移工

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負責引入移工的勞動部認為，國內旅館業求才缺工的成因是薪水太低，根據2021年職類別薪資調查，整體基層技術工及勞力工經常性薪資2萬7,536元，然而房務員經常性薪資僅2萬5,472元，跟其他基層員工比起來是最低薪，因此部分旅宿業的房務人員才會缺工如此嚴重，不認同引入移工，而是認為本土觀光業者應調高薪資、媒合國內失業人口。
勞動部說明，聘僱移工成本超過3.2萬元以上，已經高過聘請本國勞工的薪資。並且，勞動部認為，引進移工 ，恐衝擊女性及中高齡者就業權益。針對旅宿業缺工議題，勞動部指出，已於去（2022）年10月起與交通部合作推動「觀光暨周邊產業缺工專案協助計畫」 ，期盼能媒合台灣本地人力至旅宿業。
但是李奇嶽和部分旅宿業者不同意缺工是因為薪水問題，中華民國觀光旅館商業同業公會向會員做問卷調查發現，超過4成業者表示職缺薪資已超過3萬元仍徵不到人，即便調高工資，台灣本土勞工也不願意當房務人員，缺工問題依然存在，與此同時，勞動部仍堅持不開放旅館業引進移工。李奇嶽和部分旅宿業者指出，政府應開設「引進移工短期專案」，幫助旅宿業渡過這波旅客回流潮，且旅行社過去受到疫情影響，流失大量具備外文專業的人才，這部分也需要政府協助處理。
根據缺工議題，民進黨立委林俊憲曾指出，觀光旅館缺工問題非常嚴重，為何很多部會有移工需求都獲准，交通部提出觀光旅館引進移工就無法通過，應該要想辦法爭取。另外，國民黨立委魯明哲也認為，政府要發展台灣為觀光大國，觀光旅館缺房務人力，政府應該要跨部門協調、提出解方。