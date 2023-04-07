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旅宿業缺工問題拉警報　專家呼籲開放移工

▲台北城市科技大學觀光系助理教授李奇嶽。（圖／記者王嘉鴻攝）
▲台北城市科技大學觀光系助理教授李奇嶽。（圖／記者王嘉鴻攝）

記者賴正琳／綜合報導

疫情終於舒緩，台灣觀光業正摩拳擦掌地等待觀光客回流。不過，台灣的旅宿業長期呈現缺工，並且以房務人員的缺額最多，雖然眾多旅宿業者呼籲勞動部開放引進移工，但勞動部認為可能會影響到台灣本土勞工的工作權益，尤其旅宿業本土勞工的薪水十分低。台北城市科技大學觀光系助理教授李奇嶽直言，跟薪水沒有關係，即便有旅宿業者開出3萬7的薪資，依然爭取不到年輕人投入，主因是「年輕勞動力不願投入旅宿業」。

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目前觀光業缺工潮已影響到營運，有些飯店連高層都要下來做房務工作，櫃檯人員也從編制4人、砍半成2人，許多飯店業者找不到正職，只好考慮擴大建教合作，讓實習生的人數都快超越正職。交通部觀光局調查，高達6成觀光旅館有缺工問題，各大旅館公會遂集體向交通部觀光局求助，希望放寬旅館業申請移工，或提高外籍學生打工時數上限，交通部觀光局則表示會協助反映給相關部會 。

負責引入移工的勞動部認為，國內旅館業求才缺工的成因是薪水太低，根據2021年職類別薪資調查，整體基層技術工及勞力工經常性薪資2萬7,536元，然而房務員經常性薪資僅2萬5,472元，跟其他基層員工比起來是最低薪，因此部分旅宿業的房務人員才會缺工如此嚴重，不認同引入移工，而是認為本土觀光業者應調高薪資、媒合國內失業人口。

▲環保署限用飯店備品草案預計7月實施，要求旅宿業者在旅客主動索取下才可提供備品，飯店業憂草案上路後人力負擔加劇。（康仲誠／攝）
▲旅宿業缺工問題嚴重。（圖／記者康仲誠攝）
勞動部說明，聘僱移工成本超過3.2萬元以上，已經高過聘請本國勞工的薪資。並且，勞動部認為，引進移工 ，恐衝擊女性及中高齡者就業權益。針對旅宿業缺工議題，勞動部指出，已於去（2022）年10月起與交通部合作推動「觀光暨周邊產業缺工專案協助計畫」 ，期盼能媒合台灣本地人力至旅宿業。

但是李奇嶽和部分旅宿業者不同意缺工是因為薪水問題，中華民國觀光旅館商業同業公會向會員做問卷調查發現，超過4成業者表示職缺薪資已超過3萬元仍徵不到人，即便調高工資，台灣本土勞工也不願意當房務人員，缺工問題依然存在，與此同時，勞動部仍堅持不開放旅館業引進移工。李奇嶽和部分旅宿業者指出，政府應開設「引進移工短期專案」，幫助旅宿業渡過這波旅客回流潮，且旅行社過去受到疫情影響，流失大量具備外文專業的人才，這部分也需要政府協助處理。

根據缺工議題，民進黨立委林俊憲曾指出，觀光旅館缺工問題非常嚴重，為何很多部會有移工需求都獲准，交通部提出觀光旅館引進移工就無法通過，應該要想辦法爭取。另外，國民黨立委魯明哲也認為，政府要發展台灣為觀光大國，觀光旅館缺房務人力，政府應該要跨部門協調、提出解方。

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