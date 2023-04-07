山豬突曬逸祥黑白照「願他在另個地方過好」！真相超傻眼
男星山豬（陳俊甫）及黃逸祥幽默形象深植人心，兩人日前才合作演出台劇《機智校園生活》，私下交情也相當不錯，但山豬5日竟突然在臉書曬出逸祥的黑白照喊「願他在另一個地方過的好⋯」讓不少人看到嚇壞，而結局也讓全場笑翻喊：「我還以為我錯過了什麼。」
記者賴禹妡/台北報導
山豬5日在臉書上貼出逸祥的黑白照，只見畫面中逸祥正在吃豆花，並對著鏡頭露出笑容，山豬表示「每逢佳節倍思君，很想念逸祥，願他在另一個地方過的好⋯」，眾人看到這不禁心頭一驚，之後山豬才補充「逸祥幾個月前搬到內湖了，希望他能適應」，還幽默喊：「他吃的是豆花不是供品。」
貼文曝光後，網友紛紛笑瘋留言，「你這文章，意圖使人懷念⋯豆花」、「誦經團差點就來了」、「被蛇咬了嗎」、「希望他在那一邊也能過的安好」、「我還以為我錯過了什麼」、「我們一起懷念被吃下肚的豆花」。
逸祥也立刻現身留言區笑罵，「快1萬人以為我死了，山豬要不要開記者會道歉」、「我只是搬家而已，一定要用黑白照嗎！？來啊！互相傷害啊！」最後更曬出身上被藍光覆蓋的陰森感照片，表示「請大家放心，我一定會去找山豬的」，幽默互動笑翻全場。