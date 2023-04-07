名家論壇》馬斌／《模仿犯》：Netflix全球前十台劇魅力

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《模仿犯》雖然號稱改變自日本懸疑小說大師宮部美幸22年前的同名小說，但其實影集的改編相當大，不但時空背景改設定在30年前，台灣電視媒體剛開放的時候，男主角也是原創角色，女主角設定與背景也與原著大不同，或是分拆成兩角，而很多似乎是沿用了原著的角色，身分背景與經歷設定也都不同於原著，而會有這些改變，自然就是整個故事與角色的發展，也都與原著大不同，已經幾乎是原創多於改編，但這樣的好處就是，觀眾就算看過小說也不影響觀影，因為無法期待後續發展，再來就是編導們可以放手述說自己想說的故事與內容，甚至製造自己想要的氛圍，自己的特色，影集中加入了對媒體、司法與社會的批判頗有野心，主角們似乎也比原著裡的來的多了一些感情情緒，似乎真的沒有太受原著限制住。
雖然兩者大不相同，故事的主梗與類型依然是連環殺人犯案解謎破案，之前在《誰是被害者》成功操作過這類型，「瀚草」似乎對於商業類型操作越來越有經驗，之前製作驚悚鬼怪類型的《紅衣小女孩》系列相當成功，如今藉著Netflix廣大與全球性的觀眾群，找出《模》這類型適合的敘事模式與內容，也成功讓作品更靠攏國際觀眾。其實這類題材有相當多可參考的知名作品，美劇就有《犯罪心理 Criminal Minds》、《夢魘殺魔 Dexter》、《雙面人魔 Hannibal》，而我也有在《模》中看到一些影子，這是好事，畢竟知名作品一定有它值得學習的對象，但重點是學習而進化融入自己創作，而不是只是學習做Copycat（剛好連上英文劇名）。
要讓影片有自己特色，製作價值就很重要，《模》維持了台灣劇集近年來的高水平，加上Netflix給予創作者自由發揮的程度，讓劇集裡從道具、場景，甚至到剪輯攝影，都有其一定水準的細膩度，製作價值上是值得觀眾去觀賞的，若要在整體製作挑剔什麼，大概就是前兩、三集故事鋪陳與角色介紹的節奏有些緩慢不平均，但一旦進入追兇破案，劇情節奏明快，多條線同時發展讓觀眾接應不暇，意外連連，相當過癮。
至於演員表現，飾演主角檢察官的吳慷仁，已經沒有什麼可以挑剔了，演什麼像什麼，更何況這是個原創角色，看過小說也沒有太大幫忙。事實上幾位一起主演的年輕男演員們，范少勳、姚淳耀、夏騰宏與侯彥西，都很敢演也努力讓角色更細膩，令人驚喜，但更重要的老一輩的配角們，才真是個個精彩吸睛，阿西伯陳博正這次幾乎全程國語演出，卻完全不影響他獨有的演出特色，戲份不算多卻很重要，一段為了救孫女在地上裝狗爬行的演出，恐怕沒有觀眾不掉眼淚的，他真的是我們國寶級的演員。庹宗華（他真的不是庹宗康啦）的老警察完美襯托出檢察官年輕氣盛與充滿理想，扮演年老、單親，加上女兒捲入殺人案中的複雜心情讓人疼惜，游安順的角色雖然是丑角，但他認真關心主角遭遇各種逆境的溫馨，讓這小角色也很有層次。與《華燈初上》相反，這次反而是女演員們該加加油，與男性角色站在一起顯得不平衡，應該要努力發光發亮才是。
最後我個人的一點持續性的小抱怨，因為自己在新聞台／媒體工作了滿長時間，從之前一齣以媒體為主要題材的「神劇」，到不久前還獲得金馬獎提名的電影，到這齣劇，新聞媒體題材是越來越熱門了，但劇中節目幕前幕後運作，到電視台攝影棚內的作業，甚至器材，真的都點讓我出戲，衷心希望編導與製作人們找個專業人士當顧問，請教一下電視台內的真實狀況。
這幾年的露出平台越來越多，特別是像Netflix、迪士尼等國際平台上，可以得到的回響反饋更廣更國際化，類型劇似乎已經不是台灣創作者的罩門，之前喜劇如《媽，別鬧了》，雖也是犯罪類型但卻充滿著過去劇集不敢強調的酒店文化、變裝癖、家暴、警察犯案等的《華燈初上》，編導們越來越大膽，技巧也越來越成熟，《模仿犯》的成功顯然就是這一波台劇成功的延續與成長，對於接下來還會有更多特殊題材與類型的戲，例如描述多元性別角色的《妮波自由式》，直接講政治人物與選戰故事的《人選之人：造浪者》，都好讓人期待，就算這些台劇表現不完美，但持續不斷的創作，就能有更多進步空間，讓台劇更好看更細緻。
●作者：馬斌／知名影評人，最愛電影、美劇與MLB
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