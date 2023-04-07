疫情處低點！死亡、併發症續下降 本土驗出2例XBB.1.5
中央流行疫情指揮中心今（7）日公布國內自3/20新制實施後，上週(3/31-4/7)平均每日新增85例COVID-19本土確定病例(併發症)，較前七日(3/24-3/30)之每日96例略降。上週平均每日新增15例死亡，亦較再前一週(3/24-3/30)之每日死亡平均數25例下降；死亡個案中，82%具慢性病史、71%未打滿3劑疫苗、92%為60歲以上。綜合通報趨勢、醫療資源使用情形、口服抗病毒藥物開立數及住宿式機構陽性率等指標研判，疫情持續處於低點且呈下降趨勢。
記者陳苾暐／綜合報導
指揮中心指出，上週新增檢出74例Omicron亞型變異株確定病例。其中25例本土個案分別為21例BA.2.75、3例XBB (含2例XBB.1.5)、1例BF.7；另49例境外移入分別為36例XBB (含20例XBB.1.5)、9例BA.2.75、3例BQ.1、1例BA.5。近四週監測總計，本土主流病毒株仍為BA.2.75 (67%)，其次為XBB(14%)及BQ.1(10%)，須持續密切觀察。 WHO表示BQ.1、BQ.1.1、BF.7、BA.2.75.2、CH.1.1、XBB及XBF等變異株具較佳傳播力及適應力，但現有證據顯示致疾病嚴重性未明顯增加，且BA.5次世代疫苗對變異株具保護力，將持續密切監測國際間之病毒株演變與流行。
指揮中心說明，全國COVID-19疫情持續下降，重症及死亡個案多具慢性病史及未接種滿3劑疫苗，呼籲長者等重症高風險族群疫苗接種與及早用藥，並持續監測防疫措施鬆綁後對疫情影響及變異株變化。
指揮中心再次呼籲，防疫逐漸穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力，安心恢復正常生活。另亦提醒持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，並建議有發燒或呼吸道症狀、年長者或免疫低下者外出時、於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，要戴口罩維護自身健康。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。