手搖飲Dinotaeng聯名杯沖水傻眼！　矮袋鼠「滑雪出走」

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未料，昨天也就是原PO使用的第16天悲劇了！原PO氣得語無倫次地說，「水沖下去的瞬間，直接給我滑雪出走欸，我以為我眼花，圖案直接活起來捏magic~這側的直接只剩滑雪板，確定遇難。(家屬答禮~獻花~)」。
貼文引發網友熱議，紛紛留言「實在荒謬到太好笑了」、「抱歉但從你的標題到內文全都好好笑，拍拍你，當作小袋鼠幫你擋災了」、「要是我拿到這樣的杯子真的會氣瘋，以後再也不買了」、「直接看給我滑雪出走 超好笑」。原PO事後聯繫業者，認為對方處理態度蠻好的，「還蠻乾脆的說會幫我處理 」，但又忍不住開玩笑說「但這矮袋鼠很活潑，很有可能又會快速逃走...」
對此，五桐號告訴《NOWnews今日新聞》說，已在第一時間聯繫上原PO，並重新寄送新的杯子與小禮物致歉。廠商初步研判是原本的油墨黏著度已經衰退，「造成這種情況可能與消費者使用的清潔劑成分或是可能長時間泡水有關」。廠商也進一步測試，將矮袋鼠環保杯泡小蘇打粉水1天，但也沒有發生圖案剝落的現象，此案例應屬特殊個案。不過，五桐號強調仍會繼續追蹤，了解有無其他消費者反應相關相同的情況。
五桐號與Dinotaeng聯名的矮袋鼠Quokka不鏽鋼環保杯，是去年底活動推出期間，消費滿百元加購399元的限量商品，首度開賣即缺貨被質疑「黑箱」作業，網路「黃牛價」一度飆到3999元一個，還驚動韓國原作者Dinotaeng在IG發限動承諾將會補貨。業者一度祭出3萬元罰金，鼓勵消費者檢舉黑箱門市，最後還緊急追加1萬個環保杯平息眾怒。