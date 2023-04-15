NBA季後賽分析／後詹皇時代　騎士要過首輪需要Mitchell

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騎士本季防守出色的原因，在於他們有效阻止對手出手三分球，場均僅30.6次，；同時由於壓低了節奏(95.6)，他們場均只讓對手有39個運動戰進球，這兩項數字也是聯盟第一。
本季在引進了Donovan Mitchell之後，騎士的進攻表現得到了提升，雖然場均112.4的得分在聯盟僅排第24，但這是因為這支球隊節奏偏慢，以進攻效率來看，他們達到了116.4，為聯盟第8。
Mitchell的到來，為騎士帶來的不僅僅只是火力而已，他生涯至今沒有缺席過季後賽，而且大部分時候都能有出色發揮。他可以為這支球隊帶來經驗和自信，這是很被低估的一個因素。
對於尼克來說的壞消息是，他們要讓Julius Randle面對到他最討厭的防守者類型——Evan Mobley，後者211公分、人高手長，在本季兩人對位的15:02分鐘中，Randle出手22次僅9中，命中率40.9%。
對於尼克來說的好消息是，騎士雖然防守出色，但其實並非是如灰熊這種全方位無死角的頂級鐵壁，他們也有弱點，在防守定點投籃上，他們每回合平均讓對手得到高於平均不少的1.07分，而尼克本季有高達總回合25.6%的出手術以此方式終結，這會是「大蘋果」的機會。
在習慣進攻的手段上，兩隊都喜歡運擋拆去進行攻堅，本季擋拆持球終結的方式佔尼克總進攻比例的17.8%，佔騎士的19.8%；而在防守這種進攻戰術時，騎士可以做到每回合平均只讓對手得0.88分，而尼克卻達到0.94分。
兩隊上一次打進季後賽/附加賽的表現都不理想，而且很巧的是最近一次都是輸給老鷹，而且最終的補強決定也都很類似，尼克去年夏天簽下Jalen Brunson，而騎士則是交易來了Mitchell，這兩名持球者能否給球隊帶來球隊期望的影響，應該會很大程度的決定系列賽的勝負。