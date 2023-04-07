單株抗體條件放寬！擴大3類適用對象 3個月未感染就可用
中央流行疫情指揮中心今(7)日表示，依據相關實證資料，複合式單株抗體Tixagevimab + Cilgavimab (Evusheld)具預防、治療效果及安全性，且獲美、英及歐盟等多國緊急使用授權(Emergency Use Authorization, EUA) ，提供中度至重度免疫受損、對COVID-19 疫苗接種反應不佳之免疫低下等COVID-19高風險族群及具重症風險因子之COVID-19輕症患者使用，可降低其染疫、致重症及死亡風險。衛生福利部疾病管制署自去(2022)年8月採購 Evusheld 10,000劑(5,000人份)，並於同年9月起陸續配賦收治上述對象之醫學中心、部分區域醫院及集中檢疫場所(或住宿式機構)之主責醫院存放，並將其納入新型冠狀病毒(SARS-CoV-2)感染臨床處置指引建議藥物，以應民眾醫療處置需求。
記者孫唯容／綜合報導
指揮中心說明，為使藥物發揮最大效益，在防疫措施鬆綁階段加強對高風險族群之保護，降低其染疫風險，經檢視相關文獻最新實證與國際間用藥建議，並諮詢專家後，指揮中心擴大3類Evusheld適用對象，新增需積極治療之惡性腫瘤患者、具重大傷病卡之器官移植(包括血液幹細胞移植)患者及具重大傷病卡需終身治療之全身性自體免疫症候群患者；此外，使用條件定義，亦自6個月內無感染SARS-CoV-2縮短為3個月內，以擴大適用對象範圍。上述擴大適用對象範圍，將自指揮中心以正式函文請地方政府衛生局轉知醫療院所實施後一個月，視病毒變異株流行情形與使用效益，再召開專家諮詢會，評估是否調整相關建議。另由於尚無6個月追加Evusheld之實證資料，且SARS-CoV-2變異株變化快速，暫不建議每6個月須追加。
指揮中心再次呼籲，防疫措施已穩健開放，接種次世代疫苗追加劑對BQ.1、BF.7、XBB等新興變異株仍具效力，請民眾一起參與「疫苗加一」活動，提升預防保護力。也請民眾應持續落實手部衛生及咳嗽禮節等衛生好習慣，配合各項防疫規範，如有發燒或呼吸道症狀者應主動篩檢、篩檢陽性則儘速就醫，以掌握黃金治療時間，此外，如於人潮聚集且無法保持適當距離或通風不良之場所、與年長者或免疫低下者密切接觸時，建議戴口罩維護自身健康。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922
」專線，或「0800-001922
」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。