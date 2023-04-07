曹佑寧《哈囉！毛小孩》被邵庭狂撩！許富凱吃味笑翻全場
台視、衛視中文台最新寵物實境節目《哈囉!毛小孩》本周六（8日）結合寵物展，推出寵物競賽及愛心義賣，本周再度邀請邵庭擔任小幫手。上周邵庭代班請假的許富凱，錄影過程毫不掩飾自己對曹佑寧的欣賞，直接的個性也讓觀眾笑翻，本周一行人先在廚藝教室製作愛心蛋糕，邊做邊鬥嘴，製造不少笑料。
記者賴禹妡/台北報導
邵庭擁有膳食證照，稱霸整個廚房，做蛋糕手法俐落，看到曹佑寧不熟悉的樣子，忍不住想幫忙，笑說：「他好不知所措有點可愛，我好開心喔！平常做蛋糕都是自己一個人，很少有這種樂趣。」許富凱看到自己的夥伴已經快被拉到邵庭的陣營，有點小吃醋提醒：「不是叫妳們來談戀愛的耶！」邵庭接著表示蛋糕可以多準備一些，便說：「富凱，我跟小曹覺得蛋糕要再多做一點，這是我們倆共同的決定。」許富凱聽了先是說好，正要備料時又忍不住冷回：「要不要再進去烤箱一起烤呀？」並喊著要大家先幫忙叫計程車，讓他直接先去會場。
寵物展則邀請夏和熙一同擔任小幫手，同時還有夢多及荳荳帶著自家的寵物，挑戰寵物障礙賽。當天除了寵物蛋糕之外，還有幾位實習生手做的羊毛氈在現場拍賣，黃偉晉來自澳門的粉絲，來台灣旅遊剛好看到寵物展訊息，就到現場貢獻愛心，將黃偉晉的作品一口氣叫價到5300元，黃偉晉又驚又喜表示：「確定嗎?妹妹們，5300很貴耶，這金額連我都要想一下」。
而許富凱和郭書瑤的作品一起拍賣，從起標價200元，粉絲一路廝殺到7000元成交，現場民眾愛心踴躍，一個下午就募得了4萬元的愛心款項，許富凱感性表示：「我們只是一個小螺絲釘，如果大家願意把他們的善舉分享更多的毛小孩，是一件很棒的事情，我要謝謝我的粉絲，他們很可愛，有的是一起集資來購買義賣商品，對我來說這是身為公眾人物最想要見到的事情。」