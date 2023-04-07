名家論壇》韋安／笨蛋！別把問題搞錯了

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台灣雖然自然資源稀缺，卻有勤奮肯拚、充滿活力創意的高素質人才，和有競爭力的優質企業。去年，才2300萬人口的台灣，貿易總額9074億美元，全球總排名18。
只有「兩岸和平，國家太平」，才能避免資本出走，吸引投資，留住人才。以免在全球供應鏈和價值鏈上，被邊緣化和取代。加強與世界各國經貿利益的連接，在地緣政治擺蕩的夾縫中，獲取更多國際力量的應援，才能增強兩岸及區域和平的安全屏障。
歐美國家會對台海穩定和平的積極關注，以及共同維護施力，實質與台灣的經貿利益關聯性，遠重於對共同價值的道義追求。但是求人也要求自己，台灣更要先自主應對詭譎的局勢，在原點上把控風險。
半年來，侯友宜以單薄之力，不僅呼籲和設定「兩岸和平才能國家太平」的目標。並且付諸具體的行動，凝聚台灣人民共識，朝著此一方向潛行和努力。
九合一選戰期間，侯一再強調「團結台灣」、「團結人民」，才能應對解決國家面臨的兩岸難題。同時，呼籲不分族群，不分黨派，一起共同「捍衛中華民國」，化解統獨之爭，向對岸亮了「底牌」。
隨後，以「兩岸交流也要秉持平等、尊嚴、友善的原則，彼此信任才能往前走」，不卑不亢地提出解決之道。並在最近大聲說出，「咱就是中華民國，台灣是咱的厝」。看似平淡之下，卻能凝聚全民共識，從而奠定兩岸和平「維持現狀」新基礎。為藍營爭取到，多年來無分藍綠執政，均以「維持現狀」為國安大方略的話語權。
只有先確保「兩岸和平，國家太平」，解決這一關鍵政治難題，才有永續台灣，及後續經濟再發展的基石。附加以落實「社會公平」，讓國人有均等機會分享「和平紅利」，讓年輕人靠努力，無後顧之憂，有公平的出頭機會。
當「快閃」而入，資格有問題的競爭者，「跑錯考場」還搞不清問題為何，就亂答題時，侯友宜不僅發現真正問題，而且已經解決了一大半。
●作者：韋安／資深媒體人、高端策略顧問
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