新冠大流行使情況惡化！日本繭居族達146萬

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該調查發現，在12249名受訪者中，15至64歲的年齡層，大約有2%符合繭居族定義，15至39歲的占比較多，若將這百分比套用於日本總人口，估計全日本就有146萬的繭居族。
報導提到，導致社會孤立的常見原因，包含懷孕、失業、疾病、退休和人際關係不佳，但最主要的原因是新冠肺炎，超過五分之一的受訪者認為，新冠大流行是他們生活趨於隱居的一個重要因素。之前就有日本的學術單位研究聲稱，大流行加劇了現有的社會問題，輕生、家暴事件也有所增加。
報導進一步指出，由於日本的人口老化也在急速惡化，因此對於家裡有繭居族的家庭來說，就構成了「8050 問題」的雙重挑戰，意即50多歲的繭居族依賴80多歲的父母過活。
作為因應，日本已在2022 年12月發布相關計劃，通過社交媒體推動公眾意識和輕生預防活動，或者指派更多的學校輔導員和社工，為社交關係薄弱者提供24小時電話諮詢服務。日本政府在計劃中表示，儘管大流行可能在社會上造成了更大的孤獨感，但它也只是揭示了長期被忽略的既存問題，即使新冠疫情能得到控制，政府也要設法解決。
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