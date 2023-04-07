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郵局4/17領6000別白跑！分流尾數出爐 　下載1神器加速辦

▲全台1298間郵局據點4月17日開放臨櫃領普發6000元現金，不限家人都可代領，但要帶對方的健保卡和領取人的身分證件。（圖／NOWnews資料圖片）
▲全台1298間郵局據點4月17日開放臨櫃領普發6000元現金，不限家人都可代領，但要帶對方的健保卡和領取人的身分證件。（圖／NOWnews資料圖片）

記者徐銘穗/綜合報導

全民普發現金6000元！5種領取方式中「ATM領現」與「郵局領現」將分別在4/10與4/17解鎖開放，中華郵政今（7）表示，臨櫃領現首周將實施身分證號單雙分流，周一、三、五單號領，周二、四、六則是雙號領，提醒民眾帶健保卡，可先下載「行動郵局APP」線上取號，加速作業時間。

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📌Q：要帶什麼證件？
A：如果是本人領取，請帶健保卡，如果沒有健保卡請帶身分證或居留證。如果要幫人帶領的話，請攜帶對方的健保卡，以及受託人也就是你的身分證件（健保卡、身分證都可）。另外，對於幫忙領取的人沒有限制，並無規定只能幫家人領取，但也提醒身分證明文件只認身分證、居留證、健保卡，不包含駕照，要特別留意。

▲全民普發6000元現金即將到來，從28日起，登記入帳民眾可以查詢「登記結果」。（圖/記者張嘉哲攝）
▲全民普發現金6000元，4月17日將開放「郵局領現」，中華郵政預估有6成民眾會在首周領取，約180萬人。（圖／記者張嘉哲攝）
📌Q：有分流機制嗎？
A：有喔。中華郵政規劃首周也就是4月17日至4月22日，採身分證或居留證單雙數分流，單數為周一、三、五領，雙數則是周二、四、六，以臨櫃領取人身分證號或居留證號分流，身心障礙者、年長者可直接到友善服務櫃台辦理，免受分流限制。

📌Q：有領取時間限制嗎？
A：全台1298間郵局據點在營業時間，提供臨櫃領現服務，其中計有280間郵局周六上午有營業。郵局3200台ATM則是24小時都可領，領取時間至今年10月31日。

📌Q：郵局人都很多，有方法可以加速辦理嗎？
A：有喔，建議在前往郵局櫃檯領現前，先下載「行動郵局APP」，只要4步驟就可「線上取號」，省去在現場抽號碼牌等候的時間。
步驟1、據點預約
步驟2、選定郵局
步驟3、選擇儲匯業務取號
步驟4、取號完成

▲到郵局前可先下載「行動郵局APP」，利用「線上取號」，就可省去在現場抽號碼牌等候的時間。（中華郵政提供）
▲到郵局前可先下載「行動郵局APP」，利用「線上取號」，就可省去在現場抽號碼牌等候的時間。（中華郵政提供）

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