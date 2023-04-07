郵局4/17領6000別白跑！分流尾數出爐 　下載1神器加速辦

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A：如果是本人領取，請帶健保卡，如果沒有健保卡請帶身分證或居留證。如果要幫人帶領的話，請攜帶對方的健保卡，以及受託人也就是你的身分證件（健保卡、身分證都可）。另外，對於幫忙領取的人沒有限制，並無規定只能幫家人領取，但也提醒身分證明文件只認身分證、居留證、健保卡，不包含駕照，要特別留意。
📌Q：有分流機制嗎？
A：有喔。中華郵政規劃首周也就是4月17日至4月22日，採身分證或居留證單雙數分流，單數為周一、三、五領，雙數則是周二、四、六，以臨櫃領取人身分證號或居留證號分流，身心障礙者、年長者可直接到友善服務櫃台辦理，免受分流限制。
📌Q：有領取時間限制嗎？
A：全台1298間郵局據點在營業時間，提供臨櫃領現服務，其中計有280間郵局周六上午有營業。郵局3200台ATM則是24小時都可領，領取時間至今年10月31日。
📌Q：郵局人都很多，有方法可以加速辦理嗎？
A：有喔，建議在前往郵局櫃檯領現前，先下載「行動郵局APP」，只要4步驟就可「線上取號」，省去在現場抽號碼牌等候的時間。
步驟1、據點預約
步驟2、選定郵局
步驟3、選擇儲匯業務取號
步驟4、取號完成
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