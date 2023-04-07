三星首季獲利暴跌96%！嘆市場需求萎縮 擬大幅減產晶片
受到全球經濟放緩影響，三星電子（Samsung Electronics）公布今年首季的估計利潤為6000億韓元（約新台幣138.75億元），和去年同期的14.12兆韓元相比暴跌了96％，表現低於市場預期。三星表示，將會「大幅」降低記憶體晶片產量，希望藉此扭轉頹勢。
記者倪浩軒/綜合報導
三星公布首季初步財報之前，市場就悲觀預期營利將比去年同期衰退92％，結果數字出來後比預期的還慘，首季利潤僅剩6000億韓元，衰退96％。
根據BBC報導，三星將利潤暴跌歸因於疫情後的經濟放緩導致需求減少。疫情期間許多消費者購買電子產品在家中使用，晶片需求猛增。但如今許多廠商都專注於消化庫存，停止訂購新的晶片，市場需求一下萎縮，位於供應鏈上的全球半導體廠商，都正在尋求供需之間的新平衡點。
BBC引述分析人士說法，指出三星宣佈減產實屬罕見。事實上，三星上個月才說要投資300兆韓元（約新台幣6.9兆元）興建五座晶圓廠，和業內其他大廠相比，三星對於擴產一直都是更加積極，之前也始終不願意減產。
不過在三星宣佈將大幅減產記憶體晶片後，股價立即上漲了4％。投資者樂觀預期，三星減產可望讓整個半導體產業供需回穩，等市場庫存消化完畢，便能回歸正常。