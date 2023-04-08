NBA／太陽鎖定排名輪休4大主力 「詹杜大戰」無緣上演
除非在季後賽相遇，否則本季「詹杜大戰」依舊無緣上演。根據《The Athletic》記者Shams Charania報導，多位消息人士透露，鳳凰城太陽今(8)日在對上洛杉磯湖人的比賽，將輪休Kevin Durant、Devin Booker、Chris Paul和DeAndre Ayton等主力球員。
記者黃建霖/綜合報導
上一次「詹杜對決」已經要追溯到2018年的12月26日，當時洛杉磯湖人作客當時還在甲骨文球場的金州勇士主場，那場比賽紫金軍以127:101贏球，Durant得到21分7助攻，James則是17分13籃板5助攻。
太陽目前已經確定以西區第4進入到季後賽，不過他們的對手還沒確定，剩下兩戰面對湖人和快艇，將很大程度的決定西區最終的排名，以及哪兩支球隊會鎖定分區第5、第6的名次。
此役是太陽「背靠背」的第二場比賽，在剩餘賽事不關係到排名的情況下，主力球員出賽的可能性本來就不高。除非他們存在「爭取」季後賽對手的想法。否則球隊進行輪休應該是可預測的事。
Durant本季中被籃網交易到太陽，在三月初時，他於一次賽前上籃練習不慎滑倒，左腳踝因此受傷腫脹，缺席了一段時間的賽事。不過他復出後實力不減，在代表球隊出戰時，取得8勝0敗的戰績。