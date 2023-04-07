數乙草案以數A為基底　青民協譴責：未讓學生參與討論

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青民協指出，114年分科測驗將加考數乙，然而數乙範圍為何至今仍未正式公告，根據大考中心近日提出的數乙命題範圍草案，竟是以數A為本，若原先選修數B的學生，必須花數十小時自學數A課程範圍才有辦法銜接分科數乙的考試內容。
對於這樣的結果，青民協說，許多選擇數B的學生無法接受，「108課綱將數A、數B進行分流，是為了讓想就讀低數學需求科系的學生可選擇數B」，然而，依大考中心目前規劃，數乙內容除考數A、數B共有章節外，還包含數A特有部分，顯然會增加原選擇數B學生的負擔，恐將讓未來選數B的學生越來越少，違背新課綱進行數學分流的政策目的。
大考中心今回應，全程參加教育部邀集國家教育研究院、國教署、高中數學科中心等相關單位的多場諮詢及共識會議，且於今年3月7日至17日依教育部所召開會議決議的原則，於修訂考試說明草案後，再辦理北中南東四場諮詢會議，邀請全國高中數科教師報名参加。
青民協認為，大考中心今日回應證實，在數乙範圍的討論過程完全未讓學生代表參與，也並無任何管道蒐集學生對於加考數乙範圍的意見，顯然違背聯合國兒童權利公約保障兒少表意權的精神。
去年底，我國進行第二次兒權公約國際審查，審查會上民間團體及學生代表關注新課綱運作情形，聯合國審查委員在給我國政府的結論性意見中建議「政府檢視其監督及查核新課綱實施狀況，特別應確保蒐集及處理兒少對新課綱的體驗與看法」、委員們也強調「有關新課綱下升學考試對兒少受教育權利影響的研究，應讓兒少參與其中」。
青民協譴責大考中心，違背聯合國審查委員意見，加考數乙範圍嚴重影響學生選擇數學科目權益，但並未在決策過程中讓學生有機會參與表達意見，也未透過任何方式蒐集學生意見。
青民協呼籲教育部，「應要求大考中心於定案前再召開會議，邀請學生就草案不同版本提出意見，並應透過問卷等形式蒐集學生想法再做決策。教育部也應提醒大考中心，未來就與升學考試有關之會議決策，應確實納入學生參與。」
青民協也建議，監察院國家人權委員會就本次數乙範圍討論未納入學生意見進行調查，要求教育部及大考中心，勿忽視兒權公約保障兒少表意的精神，讓學生也能參與考試範圍的討論會議。