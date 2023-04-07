澎恰恰拋身段轉電商！馬國畢變「男版丟丟妹」快清光債務
綜藝大哥澎恰恰自曝債務纏身，前年有百億金主林秉文協助，將2.4億元台幣欠債還了一大半，只剩下欠親人的1,500萬元，沒想到他近日直播卻說債務像滾雪球般，又變成5、6000萬元，就算10年也還不完，宣布要轉型投入電商開始賣泡菜。由於疫情因素，近年不少藝人收入驟減，這幾年改作直播帶貨，包括積欠債務的馬國畢、汪建民，都希望靠電商快速翻身。
記者江芷稜/綜合報導
從光鮮亮麗、眾人吹捧的明星，要轉型為叫賣式的直播天王，第一步是要放下身段，其實澎恰恰很早就接觸直播帶貨，但起初只是以合作方式幫忙宣傳，由廠商負責出貨，事後抽成部分比例佣金方式，快速輕鬆賺錢，他自認帶貨需要專業，跟主持節目不同，所以沒有深入接觸，直到最近嘗試拍攝吃播影片，慢慢獲得迴響，才宣布自行創業。
曾欠下職棒賭債5千萬的馬國畢，一度想走上絕路，不過這幾年靠著演戲、接通告、轉戰臉書直播，慢慢還清債務，他跟多位直播主合作後，跟著觀察賣牛排、海鮮產地、等級的差異，慢慢找到訣竅，轉型成「男版丟丟妹」，不但能長時間叫賣，還能下廚示範做料理，成立自己的「馬國畢的BIG賣場」私密社團，目前欠債不到800萬元，算是靠電商翻身的成功案例。
汪建民去年爆發欠債1,500萬糾紛後，因躲債失聯半年，讓人相當擔心，最終出面坦承債務，也開啟臉書直播事業，不過因規模較小，經常選在家裡直播，販售牛排、咖啡等美食，勇於面對錯誤的態度，得到不少明星親朋好友力挺，算是踏出成功的第一步。