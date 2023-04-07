瘦子第一部電影「和劉德華演戲」 脫口：明天退休都OK
瘦子E.SO主演的首部電影《速命道》今（7日）曝光劉德華（華仔）客串角色，瘦子直說華仔的功力太高，自己連學都不知道怎麼學，光看到他到現場整個人就已經傻住，開玩笑說：「覺得已經是生涯頂點，明天退休都OK。」
記者楊穎軒／綜合報導
柯受良兒子、導演柯有謙透露，當初透過層層關卡聯繫華仔，直到對方點頭接演，一切過程都很順利，他帶著頑童3人飛到香港，瘦子為此隔離多次，7天拍完和華仔的戲份，瘦子回憶跟華仔對戲，「他講台詞、眼神都太自然了，我也不知道該怎麼學，我看他的畫面，覺得我真的需要回去練練。」
女主角Ella爆料瘦子其實是喝醉才答應接演，虧他隔天清醒看到簡訊很後悔，瘦子聽了慌張地否認，解釋是跟導演在酒吧聊劇本，兩人確實都醉了，越聊越開心，因為也是導演的第一部，彼此有種革命情感，且原本對賽車電影沒有特別興奮，後來知道是開救護車的設定，覺得很有趣，便答應演出，瘦子最後索性承認自己喝醉比較好喬事情，「原則上是啦！」
不過拍攝時，瘦子都是跟耳機裡導演的指令和空氣演戲，「我都假開，跟鬼演戲！而且我開車其實是滿慢的，我專長是停車啦！」Ella說自己跟陌生人很快能混熟，稱寡言的瘦子很好相處，給對方多一點熱情就變熟了，兩人片中有吻戲，Ella說老公賴斯翔第一天探班，見到第一次演電影的瘦子很緊張、焦慮，後來怕影響他，就沒有再來片場。