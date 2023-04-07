人工智慧「讀心」又陷爭議？日本團隊用AI解碼受試者大腦

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高木對於團隊目前取得的成果相當興奮，但高木強調這還不是「讀心術」，因為AI目前只能重現一個人看到的東西，但無法把受試者腦中想像的畫面轉譯出來。不過高木也直言，再經過一段時間的開發，AI或許就能做到，屆時不僅是人看到的東西，你想像的以及你腦中夢想的東西，AI都可以畫出來。
高木團隊的研究很快引來爭論，有人質疑這樣的技術若被濫用，就會侵犯個人隱私。高木坦承存在這樣的顧慮，如果政府可以透過AI技術直接「讀懂」你腦中所想，這是非常敏感的問題。但高木認為這是監管者應該去限制的，他只是負責開發技術，且高木強調自己的腳步不會停下。
高木表示，要想達到真正的「讀心術」，除了AI必須進化，人腦掃描技術也要相應提升。目前看來，AI的研發與時俱進，但人腦掃描技術相對來看進展較少。高木指出，無論AI再怎麼進步，人腦掃描技術若沒有突破，AI「翻譯」人腦的讀心就很難實際應用。
有專家認為，高木的研究很可能對阿茲海默症之類的腦部病變患者帶來幫助，如果能透過AI更好地理解人腦活動，說不定能在醫學上和神經科學上帶來突破。但目前這些都還言之過早，而且掃描人腦始終在倫理上存在爭議，即便是為了醫學用途，也可能刺探到受試者的隱私與秘密，如何界定解碼人腦資料的合理使用範圍，確實會是個難題。