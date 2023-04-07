夫妻「生出女兒」全家族嗨翻！超扯紀錄終結：等了138年

人工智慧「讀心」又陷爭議？日本團隊用AI解碼受試者大腦

▲日本大阪大學的研究團隊，透過AI解碼受試者大腦，讓AI畫出受試者眼前所見圖案，等於是「讀心術」的初步實現。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲日本大阪大學的研究團隊，透過AI解碼受試者大腦，讓AI畫出受試者眼前所見圖案，等於是「讀心術」的初步實現。（示意圖／翻攝自Pixabay）

記者倪浩軒/綜合報導

人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT爆紅後，陸續引發許多人士的擔憂，認為對AI的應用和研發必須進行更多監管。而日本大阪大學的研究團隊，透過AI解碼受試者大腦，讓AI畫出受試者眼前所見圖案，等於是「讀心術」的初步實現，也再度引發倫理上的爭議。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《半島電視台》報導，日本大阪大學的神經學家與助理教授高木（Takagi），率領研究團隊使用深度學習AI模型Stable Diffusion，高木團隊建立了模型讓AI分析一萬多張人腦的MRI影像後，AI開始學會將大腦活動「翻譯」成可讀格式。比如說AI在掃描受試者的大腦後，無需任何指令，就可以把受試者眼前看到的圖像，以高度還原的方式畫出來。

高木對於團隊目前取得的成果相當興奮，但高木強調這還不是「讀心術」，因為AI目前只能重現一個人看到的東西，但無法把受試者腦中想像的畫面轉譯出來。不過高木也直言，再經過一段時間的開發，AI或許就能做到，屆時不僅是人看到的東西，你想像的以及你腦中夢想的東西，AI都可以畫出來。

高木團隊的研究很快引來爭論，有人質疑這樣的技術若被濫用，就會侵犯個人隱私。高木坦承存在這樣的顧慮，如果政府可以透過AI技術直接「讀懂」你腦中所想，這是非常敏感的問題。但高木認為這是監管者應該去限制的，他只是負責開發技術，且高木強調自己的腳步不會停下。

高木表示，要想達到真正的「讀心術」，除了AI必須進化，人腦掃描技術也要相應提升。目前看來，AI的研發與時俱進，但人腦掃描技術相對來看進展較少。高木指出，無論AI再怎麼進步，人腦掃描技術若沒有突破，AI「翻譯」人腦的讀心就很難實際應用。

有專家認為，高木的研究很可能對阿茲海默症之類的腦部病變患者帶來幫助，如果能透過AI更好地理解人腦活動，說不定能在醫學上和神經科學上帶來突破。但目前這些都還言之過早，而且掃描人腦始終在倫理上存在爭議，即便是為了醫學用途，也可能刺探到受試者的隱私與秘密，如何界定解碼人腦資料的合理使用範圍，確實會是個難題。

三星首季獲利暴跌96%！嘆市場需求萎縮　擬大幅減產晶片

新冠大流行使情況惡化！日本繭居族達146萬

控蕭美琴「頑固台獨分子」！中國祭制裁　台美機構都遭殃

蔡英文返台日！廣東海事局進行「射擊訓練」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀