iPhone 15 Pro傳將大展黑科技 就算沒電「還能繼續用」
雖然距離蘋果發表iPhone 15系列可能還有5個月之久，但網路對於新一代的iPhone傳聞可是絡繹不絕！有外媒指出這次蘋果將大秀黑科技，iPhone 15 Pro系列有可能採用新款的低功耗微處理器，當手機沒有電或是被關機的狀態下依舊能啟用像是「尋找」、Apple Pay等功能。
記者周淑萍/綜合報導
根據《Notebookcheck》報導，蘋果似乎正準備開發一款低功耗微處理器，藉此用來取代目前的SoC晶片內的低耗電模式，其用意在於，當手機被關機或是沒電的情況底下依舊能使用像是Apple Pay、尋找等功能，據傳首波會先載入到iPhone 15 Pro的機型內，外界猜測有可能會先在6月登場的WWDC開發者大會上推出的 iOS 17上看到端睨。
此外，瀏海螢幕傳聞也可能全部被剪掉，預計將全盤統一改為「動態島」設計，藉此讓iPhone 15有感升級。至於何時才能等到蘋果全螢幕的出現？知名分析師Ross Yang就預測，蘋果要將目前的Face ID藏在螢幕下方，可能還有一小段路要走，最快還要再等2年，算一算時間，可能就是要到iPhone 17系列才有望登場。至於iPhone 15系列會是什麼模樣，預計下半年才能揭曉，目前可以先期待6月WWDC開發者大會上會端出哪些好菜。