反詐大使黃西田攜手警長林炎田 「田田」聯手宣導反詐騙
為提升民眾識詐能力，高雄市警察局邀請藝人黃西田擔任「反詐大使」，與高雄市警局局長林炎田、鼓山分局分局長陳奕良攜手合作，拍攝反詐短片與微電影，宣導3種常見的詐騙手法「投資詐騙」、「ATM解除分期付款」、「普發6000元詐騙」以及防騙3步驟，提醒民眾如何保護自己的財產，遠離詐騙集團的魔掌。
記者郭凱杰／高雄報導
高雄市警察局邀請藝人黃西田擔任「反詐大使」，長期熱心公益的黃西田也立即答應免費為市警局做宣導，正直厚道的個性與形象在演藝圈歷久不衰，因此也累積許多長青粉絲，市警局希望透過他的知名度和影響力，讓更多高年齡層的民眾了解到詐騙的危害，並提高民眾對於詐騙集團的警覺性。
在四部小短片中，高市警局長林炎田與黃西田手持標語，宣導常見詐騙的內容與辨識方式，一旁則有帥警及警花透過生動有趣的動作演繹，讓宣導影片更加生動有趣，讓人一看就懂。分局長陳奕良則扮演藝人黃西田小學同學，取材真實案例演出反詐微電影，揭密投資詐騙慣用手法及關鍵字，提升民眾防詐意識，避免受害。
反詐已是全民運動，高雄市警察局將持續結合市政府各局處、各區公所、鄰里長以及民間團體等，以多元、分齡分眾的方式，宣導最新詐騙手法，提醒民眾注意；同時也呼籲民眾，在接獲不明電話、簡訊或其他通訊軟體訊息時，一定要保持警覺，切勿隨意洩漏或填輸個人資料，更不能依指示去操作ATM、匯款或轉帳，有任何疑問，應立即撥打165反詐騙專線查證。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。