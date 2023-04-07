防假基地台發詐騙簡訊！NCC：留意手機訊號2狀況

我是廣告 請繼續往下閱讀
NCC補充，近期警方破獲偽基地台發送釣魚簡訊詐騙民眾，NCC與警政署也已透過業者的開發程式，偵測手機基地台代號異常狀況，如果再有偽基地台出現，就會立即到現場蒐證查緝，並加強取締這類非法設備的輸入與販售。
NCC提醒民眾，當手機訊號忽然「從滿格降為無信號，然後又快速恢復」、「訊號類型從4G、5G改變為GSM、2G或不顯示網絡類型」等狀況，都有可能是遭偽基地台綁架，此時應避免使用手機點選任何簡訊及連結。
NCC官員解釋，現在多數都是4G、5G基地台，按理不會出現2G訊號，「遭偽基地台綁架」概念上就是手機短暫連上假的基地台，犯罪者單方面發送詐騙簡訊等，這類技術過去就有被討論，電信業者都有留意，若偵測到異常狀況，也會立即跟NCC和刑事警察局通報。
針對近期行政院「全民共享普發現金」政策，NCC提醒，民眾可以到宣導網站（https://pro.6000.gov.tw/）及利用客服專線「1988」諮詢正確資訊，並認清政府專責網站（https://6000.gov.tw/）辦理登記及查詢登記結果，避免點選詐騙簡訊。
NCC呼籲，民眾平時使用手機或電腦應注意個人資訊安全，避免將信用卡號碼、銀行帳號或簡訊驗證碼提供他人使用，如果碰到可疑網站、訊息或連結，可撥打165反詐騙專線。（編輯：楊蘭軒）1120407