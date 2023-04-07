2023屏東第一鮪拍賣 賴清德、周春米助陣創歷史高價
2023年「台灣第一鮪」今（7）日下午在東港魚市場舉行拍賣，副總統賴清德首度到場與縣長周春米一同擔任拍賣官，「台灣第一鮪」身長202公分、重達186公斤，最後由國際知名的免稅產業「昇恆昌股份有限公司」總經理江建廷以每公斤1萬零2百元標得，總價189萬7,200元賣出，創下第一鮪每公斤單價歷年新高，他還當場加碼60萬元，捐給屏東縣海難救助基金。
記者鄭婷襄／屏東報導
副總統賴清德與屏東縣長周春米為今年全國第一鮪加冕掛牌並主持魚貨拍賣，賴清德表示，這是他第一次看見完整的黑鮪魚，對於首次參與拍賣會感到相當高興，也代表著漁民豐收，在場特別恭喜船長洪明全，更說此次丈量魚的身長為202公分，象徵「202大勝利」非常吉兆，也祝福漁民們收穫滿載而歸。
賴清德說，今年琉球籍漁船「新新發財一號」船是第六艘CT2級漁船，捕獲海域很近，也創下最早返港紀錄，此次能以小搏大捕獲，相當不容易，且屏東捕獲的黑鮪魚每尾都有身分證，歡迎國人安心消費，多多支持屏東黑鮪魚。
縣長周春米指出，辦理黑鮪魚文化觀光季活動至今已邁入23年，今年在三月底迎來屏東第一鮪，是上天給屏東的大禮，也為黑鮪魚文化觀光季敲響第一聲鑼，邀請全國好朋友們到屏東吃海鮮，感受南台灣的熱情。
屏縣府說明，今年黑鮪魚季從今日拍賣後正式拉開序幕，活動期間至7月2日，5月6日有黑鮪季開幕晚會，期間並規劃了在地美食小吃宴、互動裝置藝術、街道環境燈飾、在地商家優惠方案，推出高鐵假期遊程等，更提升活動豐富度，詳情請上屏東縣政府官網或「屏東縣政府傳播暨國際事務處」臉書查詢。