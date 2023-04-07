以巴衝突持續！以色列2平民遇襲亡 警方籲民眾帶槍自衛
以巴衝突升溫，先是以色列警方與巴勒斯坦人在耶路撒冷的艾格撒清真寺（Al Aqsa Mosque）爆發衝突，400多位穆斯林被逮捕，此舉引發反擊，有34枚火箭從黎巴嫩境內射向以色列，隨後以色列也對加薩走廊展開空襲回擊。而最新以色列境內約旦河西岸佔領區又爆發槍擊，3位平民婦女遭襲其中兩人當場死亡1人重傷。以色列懷疑槍擊是巴勒斯坦團體發動，已封鎖周邊交通想要逮住兇手。
記者倪浩軒/綜合報導
目前正值猶太人逾越節（Passover）和穆斯林齋戒月期間，雖然各方都呼籲雙方節制，但衝突仍在不斷發生。巴勒斯坦方將最新這起槍擊案，定調為艾格撒清真寺衝突後的「副作用」，控訴以色列警方衝入清真寺逮捕正在禮拜的穆斯林民眾，引發了所有穆斯林的憤怒。
以色列在發動空襲回應後，軍方曾表示加薩走廊附近的居民可以恢復正常生活，一度被視為局勢降溫的訊號，但隨後在約旦河西岸又爆發槍擊案，以色列當局已將這起槍擊定調為恐怖攻擊，雖然還沒有確定動手的團體是誰。
以色列軍方封鎖周邊道路，想要追捕槍手。同時以色列警方呼籲所有以色列公民，只要擁有合法槍枝執照，這幾天出門在外最好隨身攜帶槍枝，以應對可能再發生的暴力攻擊。