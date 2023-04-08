獨／賴清德後援會下周本命區登場　議長跑票3議員未受邀

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據了解，這場由賴清德陣營主辦、民進黨中央社運部協辦的「信賴」台南後援會成立大會，本月15日下午2時許將在台南桂田度假酒店舉辦，由親賴立委林宜瑾與蘇系台北市議員王閔生擔任主持人，出席包括台南市長黃偉哲、台南市黨籍立委林俊憲、郭國文、賴惠員、陳亭妃、王定宇和25名議員皆受邀出席，而名單卻獨缺2018年議長跑票的正國會議員陳怡珍、周麗津與吳通龍。
府城綠營的茶壺風暴檯面化，新潮流與正國會勢如水火在地方上早已不是新聞，早在賴清德時任台南市長時就已種下嫌隙，2014年民進黨自家人跑票痛失議長，讓國民黨李全教擊敗賴屬意人選賴美惠，讓賴清德錯愕震怒，如囊中物的完全執政瞬間破局。
而2018年泛綠席次過半，未料屬正國會系統民進黨籍議員郭信良，突然在議長選舉前宣布脫黨參選，與國民黨、無黨籍議員合作，再加上3名民進黨議員陳怡珍、周麗津與吳通龍跑票，最終以4票之差擊敗民進黨邱莉莉，順利當選，讓綠營再度與台南市議長差身而過。
賴清德在擔任台南市長任內，施政滿意度極高，更創下史上唯一連任成功且2次當選得票率都在6成以上的直轄市長極端紀錄，但最在意的過往莫過於自家人跑票，讓李全教勝選擔任議長，為此他以李全教涉及賄選為由，拒絕進入議會長達232天轟動政壇，日後《地方制度法》修法規定縣市議會政府議長選舉、罷免改為記名投票，更被視為「賴清德條款」。
有綠營人士分析，2018年台南市長選舉，等同是對於賴清德執政8年成績的期末考，台南議長選舉3名綠營議員跑票，無疑是打臉賴，更有本命區失守的況味，最終中評會祭出停權1年半處分，顯然讓賴清德頗不以為然，砲轟黨中央此舉令人遺憾，不僅再次重創民主精神，也讓黑金改革半途而廢。
而賴清德在今年初在台南舉辦「向黨員報告政見發表會」，親上火線面對支持者對於跑票議員不滿，賴也在允諾當選黨魁後「不會容忍有人再違反黨紀」，如今「信賴台灣之友會」成立大會受邀名單獨缺3跑票議員，顯見賴對於自家人跑票「陋習」非常介意。