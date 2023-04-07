思科、陽明交大、晉泰科技　聯手推動連續照護與樂齡生活

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陽明交大護理系系主任童恒新期許，此次產學合作能確保及促進各年齡層健康生活與福祉，幫助每一族群、偏遠地區與弱勢族群能更有效率獲得醫療資源，提高症狀察覺及建立良好保健知識，達成聯合國全球永續發展（Sustainable Development Goals, SDGs）第三項「確保健康生活並促進各年齡福祉」的目標。
思科台灣總經理林岳田表示：「我們以社會永續發展為目標，協助各年齡層、特別是偏鄉長者及弱勢族群等有效獲得醫療照護資源，以高速網路為基礎，運用思科的行動裝置並結合 Webex 視訊科技，實踐遠距醫療、健身教學，並經數據交換整合，可雙向協助銀髮使用者與醫療院所、照護機構或健身俱樂部，大幅強化未來整體樂齡生活的多元性。」
晉泰科技總經理史守威表示：「藉由陽明交大在照護研究及實務經驗，透過軟體應用開發並整合思科通訊技術，建構樂齡生活應用架構，從保健課程、衛教資訊、遠距照護等，提高症狀察覺及獲得相關保健知識。」
此外，為減少醫療資源耗損，科技應用層面更可以應用於偏僻地區 遠距會診、轉診監控功能，地區醫院可藉此科技與大型醫學中心醫師合作以獲得特殊及急迫情形指引，提升時效性及診斷效率。亦能運用視訊監測方式，遠端即時了解轉診患者，快速掌握狀況。思科、陽明交大、晉泰科技期望透過此次三方合作，建構數位健康平台並為年長者者打造健康、活躍的樂齡生活。
思科在全球透過其「數位加速計畫」，與各地區的政府、產業及學界策略合作，推動社會各個面向的數位化發展。此次思科在台灣與陽明交大和晉泰科技聯手合作，「台灣數位加速計畫」的支持扮演著重要的角色。身為全球數位化科技領導者，思科會繼續以優異的解決方案，結合「數位加速計畫」的全球經驗，為社會創新與改變作出貢獻。