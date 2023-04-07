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思科、陽明交大、晉泰科技　聯手推動連續照護與樂齡生活

▲結合「數位加速計畫」，為社會創新作出貢獻。（圖／業者提供）
▲結合「數位加速計畫」，為社會創新作出貢獻。（圖／業者提供）

本報訊

全球科技領導品牌思科、台灣醫學頂尖學府國立陽明交通大學與晉泰科技今日宣佈三方合作，推動連續照護與樂齡生活，將便利且無縫地連接民眾與醫護資源，解決高齡長輩及徧鄉醫療照護需求。此次合作計畫結合科技應用與產學研究，並引進思科「台灣數位加速計畫」的經費投資與資源，內容涵蓋銀髮健身、視訊診療及遠距會診等多個面向，透過科技將照護資源深入到有需要的角落。

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根據國發會統計，台灣 2025 年將邁入超高齡社會（老年人口占比大於 20%），高齡化社會醫療照護需求大增，如何藉由科技導入有效運用醫療資源，是這次三方合作計畫要點。此次三方跨領域聯手，結合思科的視通訊領先技術、學界創新思維，並由晉泰科技負責相關軟體應用開發及資訊整合，透過視訊會議Webex 平台與設備，以行動化方式，經穩定網路通訊、加密傳輸技術，協助醫病雙方，並解決高齡長輩醫療城鄉資源落差、診斷及後續追蹤困難等現況。

陽明交大護理系系主任童恒新期許，此次產學合作能確保及促進各年齡層健康生活與福祉，幫助每一族群、偏遠地區與弱勢族群能更有效率獲得醫療資源，提高症狀察覺及建立良好保健知識，達成聯合國全球永續發展（Sustainable Development Goals, SDGs）第三項「確保健康生活並促進各年齡福祉」的目標。

思科台灣總經理林岳田表示：「我們以社會永續發展為目標，協助各年齡層、特別是偏鄉長者及弱勢族群等有效獲得醫療照護資源，以高速網路為基礎，運用思科的行動裝置並結合 Webex 視訊科技，實踐遠距醫療、健身教學，並經數據交換整合，可雙向協助銀髮使用者與醫療院所、照護機構或健身俱樂部，大幅強化未來整體樂齡生活的多元性。」

晉泰科技總經理史守威表示：「藉由陽明交大在照護研究及實務經驗，透過軟體應用開發並整合思科通訊技術，建構樂齡生活應用架構，從保健課程、衛教資訊、遠距照護等，提高症狀察覺及獲得相關保健知識。」

▲透過科技推動連續照護與樂齡生活大合照。（圖／業者提供）
▲透過科技推動連續照護與樂齡生活大合照。（圖／業者提供）
此外，為減少醫療資源耗損，科技應用層面更可以應用於偏僻地區 遠距會診、轉診監控功能，地區醫院可藉此科技與大型醫學中心醫師合作以獲得特殊及急迫情形指引，提升時效性及診斷效率。亦能運用視訊監測方式，遠端即時了解轉診患者，快速掌握狀況。思科、陽明交大、晉泰科技期望透過此次三方合作，建構數位健康平台並為年長者者打造健康、活躍的樂齡生活。

思科在全球透過其「數位加速計畫」，與各地區的政府、產業及學界策略合作，推動社會各個面向的數位化發展。此次思科在台灣與陽明交大和晉泰科技聯手合作，「台灣數位加速計畫」的支持扮演著重要的角色。身為全球數位化科技領導者，思科會繼續以優異的解決方案，結合「數位加速計畫」的全球經驗，為社會創新與改變作出貢獻。

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