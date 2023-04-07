NASA新空汙監測器升空　首度可獲同地每小時數據

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TEMPO蒐集到的資料，將提供美國環境保護署（US Environmental Protection Agency）、美國國家海洋暨大氣總署（National Oceanic and Atmospheric Administration）及其他負責處理大氣汙染的相關單位使用。
TEMPO專案經理竇爾蒂（Kevin Daugherty）表示：「TEMPO將在白天每小時測量整個北美的汙染及空氣品質，測量範圍從波多黎各一路往北到加拿大油砂田。」
TEMPO只有洗衣機般大小，被形容是太空中的一座化學實驗室。它有一項獨特之處，就是會被放在地球靜止軌道（GEO）上一枚國際電信衛星組織（Intelsat）的通訊衛星上。
哈佛史密森尼天體物理中心（Harvard & Smithsonian Center for Astrophysics）的大氣物理學家諾藍（Caroline Nowlan）說：「對氣象衛星和通訊衛星來說，地球靜止軌道是很一般的軌道，但測量空氣品質的儀器未曾到過那麼高的地方。」
目前監測汙染的衛星皆位於低地球軌道，意味只能在每天固定時間點提供一次觀測數據。
諾藍解釋：「舉例來說，我們可以獲得下午1時30分在紐約市上空取得的測量數據，但只是紐約市一整天當中一個時間點的數據。」
「TEMPO的絕佳好處是，我們首度能夠在北美洲各地每小時做一次測量，因此只要太陽沒有落下，我們都可以知道一整天下來發生了什麼事。」
地球靜止軌道位於赤道上空約3萬5786公里遠，TEMPO在這個軌道上的移動速度將與地球自轉相符，意味它會一直停留在同個地點的上空，例如北美。
竇爾蒂表示，TEMPO儀器將在5月底或6月初啟動，並於10月起提供數據，但最快要到明年4月才會對外公佈資料。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1120407