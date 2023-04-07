20歲饒舌歌手遭槍殺！凶手無悔意當庭飛吻 母崩潰詛咒
美國饒舌新秀XXXTentacion於2018年在他的車上遭槍殺身亡，得年 20 歲。當年噩耗震驚各界，如今5年過去，殺害XXXTentacion的凶手一共有3人，近來判決出爐，凶手都遭判處無期徒刑。XXXTentacion的媽媽對此發表看法，還提到其中一位凶手毫無悔改之意，甚至在審判過程中向她飛吻，令人髮指。
記者吳雨婕/綜合報導
據外媒《TMZ》報導，Michael Boatwright、Trayvon Newsome、Dedrick Williams都是參與槍殺XXXTentacion的凶手，3人皆在本周四（美國時間）遭判處無期徒刑且不得解釋，XXXTentacion的媽媽Cleopatra得知此事後，認為這個判決很合理，接著提到，Michael Boatwright犯案後毫無悔意，出庭審判時竟然還對她飛吻，講到激動處，她甚至惡狠狠的詛咒，希望凶手們在監獄裡「皂單全收」（原文：Drop The Soap，監獄常用詞）。
XXXTentacion在2013年爆紅，是當時2010年代嘻哈界的領頭羊，對年輕族群影響很深，卻於2018年時在一家商店外遭到槍擊，3名凶手將他射殺後，劫走了他的名牌包與5萬美金（約台幣152萬元）現金。