先後制裁蕭美琴與台美機構 國台辦：不為「台獨」留空間
蔡英文總統過境美國，與包含美國眾議長麥卡錫在內的多位政要會晤，中國為此十分不滿，先後將我國駐美代表蕭美琴與美國哈德遜研究所、雷根圖書館列入制裁黑名單，台灣遠景基金會、亞洲自由民主聯盟兩個機構也被點名懲戒。而中國國辦台晚間再發聲明，強調絕不會為「台獨」活動留任何空間。
記者倪浩軒/綜合報導
國台辦發言人朱鳳蓮表示，「正告民進黨當局，我們絕不為各種形式的『台獨』分裂活動留下任何空間，必將採取堅決措施，挫敗任何外部勢力干涉和『台獨』分裂行徑，維護國家主權和領土完整。」
朱鳳蓮強調，「祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現！我們敦促美方，切實恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，慎重處理涉台問題。」
朱鳳蓮隨後再批蔡英文過境美國只是藉口，實際是「倚美謀獨」的挑釁，抨擊民進黨在一段時間以來，持續挑戰一個中國原則，為了政治私利甘當美國反華遏華馬前卒，在國際上散布「一中一台」等「台獨」論調，不惜出賣台灣民眾利益。
朱鳳蓮警告，民進黨配合美方對中國「脫鉤」、「斷鏈」，加大力度拉攏滲透美國國會，「拿島內民眾的血汗錢購買軍火，最終只會將台灣推向『兵兇戰危』的險境，給廣大台灣同胞帶來深重禍害」。