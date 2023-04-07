巴西總統籲割讓克里米亞止戰 烏克蘭：一釐米都不會放棄
巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lula da Silva）下週將出訪中國，而魯拉也提出了巴西版本的俄烏戰爭解決方案，魯拉認為烏克蘭總統澤倫斯基「不能什麼都要」，建議烏克蘭放棄克里米亞，作為兩國停止戰爭走上談判桌談和的條件。對此，烏克蘭外交部發言人尼柯蘭科（Oleg Nikolenko）表示，「沒有任何法律、政治或道德理由，讓烏克蘭放棄哪怕是一釐米的領土」，明確打臉了巴西的提議。
記者倪浩軒/綜合報導
如何讓俄烏戰爭劃下休止符，近期成為全球領導人的焦點。法國總統馬克宏訪中與中國國家主席習近平見面時，也當面喊話要習近平讓蒲亭「恢復冷靜」，趕快結束戰爭。
巴西總統魯拉也想當調解人，他預計在下週出訪中國，並打算成立一個由多國家組成的集團，共同來敦促俄烏雙方和談。魯拉選擇向烏克蘭喊話，建議他們放棄2014年已被俄羅斯實質吞併的克里米亞，當作開啟談判的條件。
澤倫斯基在俄烏戰爭開始後，就多次重申烏克蘭不會放棄任何領土。而尼柯蘭科也再次明確拒絕魯拉提議，強調任何促和的前提都應該是尊重烏克蘭的主權與領土完整。
事實上，克里姆林宮之前也表態，俄烏戰爭已無法透過外交途徑解決。而俄羅斯外交部長拉夫羅夫7日則指出，任何希望俄烏之間展開的和平談判，都應該要以建立「世界新秩序」為基礎，俄羅斯已經把這場戰爭定調為與美國主導的西方單邊主義對抗，和談的機率似乎越來越渺茫。