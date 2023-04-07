謝盈萱《人選之人》化身幕僚打選戰 沒休假「超乎想像」
致力於支持華語內容的Netflix今（7日）首度曝光華語職人劇《人選之人 - 造浪者》正式預告及正式海報，並同時宣布《人選之人》將於4月28日全球同步上線，逾190個國家與地區的觀眾將能在Netflix深入了解於火熱的選戰檯面下，還有一群為搶得先機、創造聲量，如火如荼每日為選戰奔忙的「幕僚們」。 《人選之人》由製作過多部超高話題職人劇《我們與惡的距離》、《做工的人》的大慕影藝與公共電視共同出品，並再次與話題金鐘神劇《我們與惡的距離》導演林君陽合作，卡司陣容包含第57屆新科金鐘視后謝盈萱、黃健瑋、王淨、戴立忍、陳姸霏領銜主演，打造台灣首部幕僚職人題材電視劇。大慕影藝執行長兼《人選之人》製作人林昱伶分享，選舉是台灣一道很特殊的風景，起初是編劇簡莉穎向她提議了想寫這個題材，才讓她有機會在田調階段見到幾位在職或已退役的幕僚們，「他們為理想和現實戰鬥的職人身影，加深我想進一步了解這群年輕人的故事，在與編劇討論後，我們把故事定錨在基層文宣幕僚，並希望以快節奏、充滿機鋒的調性，來講述選戰背後這群造浪者的職場故事」。
記者楊穎軒／綜合報導
《人選之人 - 造浪者》正式預吿以輕快節奏揭開序場，並由飾演幕僚團隊的謝盈萱、黃健瑋攜手王淨等人，帶領「公平正義黨（公正黨）」一步步從選前運籌帷幄，試圖打出漂亮選戰。預告中，謝盈萱飾演公正黨文宣部副主任兼發言人「翁文方」，在各大記者會拋頭露臉，還站上競選舞台高喊「凍蒜」炒熱氣氛，有感而發笑稱：「選舉真的滿糟蹋人的，每天在那邊笑啊，我是有很缺這一票是不是？」幽默帶出幕僚工作辛酸處。編劇簡莉穎也以「一群沒有自己，只有大局的邊緣人」來形容這群「造浪者」，導演林君陽覺得相當精準地把故事聚焦在舞台背後、撐起梁柱的那些螺絲釘們，「從田調到故事文本到最後的影音作品，我們訴說著原來有一群人是這樣活著，他們的渺小與偉大，如此真實，因為有這樣的視角，我想我們可以斗膽來說一說，或黑或白或白藍黃綠的這些人，原來也是人的故事」。
因《人選之人》首度踏入政治幕僚世界的謝盈萱分享，以前無法知道這麼細節，在這齣戲之後，才知道幕僚不是她以為的都坐在辦公室討論事情，這群幕僚是政治人物背後非常重要的靈魂，「幕僚要處理的事情超乎想像，隨時注意每天發生的新聞大小事件，準備好應對策略，又必須腦力激盪，想出選舉期間所有企劃、文案，甚至也要有組織活動能力，有些人還要可以充當主持人，包山包海，應對進退，人情世故，幾乎沒有休假跟個人時間」。
黃健瑋在劇中飾演公正黨文宣部主任「陳家競」，領導文宣部的幕僚們腦力激盪，劇中經典台詞「選舉就是靠一個氣勢，有氣勢就贏一半了」令人印象深刻，黃健瑋搞笑表示「現實中打掃家裡、做家事也要靠一股氣勢，不然都會偷懶。」也直言「幕僚」這個職業是他非常不熟悉的，因此田調花了一些力氣，也用了新的方式來處理田調的成果、塑造角色，雖然很有趣，卻也相對困難。
首次挑戰職人劇的王淨這次則在劇中飾演文宣部新進組員「張亞靜」，不僅在記者會親自扮成海龜挨打，還在雨中奔波發競選文宣品，一句「我是真的真的非常喜歡幕僚這個工作」足見角色對政治的熱情。王淨分享，《人選之人》是她自己最期待的作品之一，「在拍攝的過程中有很真實地感受到小夥伴們之間的感情以及互動，相信在導演的帶領下，演員間的火花一定會很有效果」，這次作為幕後工作人員，她有感很多事情都要隨機應變，透過這次的演出也更了解到身為幕僚的辛苦之處，「他們每天都要處理不同的事件，每一個人都是不可或缺的螺絲」。
而此次《人選之人》正式海報也特地請到多次擔任金鐘獎、金曲獎、金馬獎等大型典禮視覺總監的知名設計師方序中和留日藝術家李漢強跨界聯手，從前導視覺到片頭到正式海報一手包辦，色調也特地使用鮮豔的色調與插畫呈現出與選戰不同的輕鬆氛圍。設計師方序中也分享，每個地方都有不同的選舉個性，熱情奔放的台灣人每次到了這個時刻，各家五花八門的口號與造勢，七彩繽紛的競選看板也巧妙融入原本就很熱鬧的街景，形成台灣獨有的選舉樣貌。他也很興奮地表示：「這次與藝術家李漢強合作，藉由他幽默風趣的風格，運用鮮豔的色彩及充滿生命力的線條，讓這部作品給予選舉不同的視角與詮釋。」他更透露這次也偷偷的把劇中候選人的線索藏進了畫面之中，也象徵著每次到了選舉時刻，大街小巷滿滿的造勢資訊，期待觀眾發現海報中的細節。
激烈選戰風雨欲來，一群文宣幕僚面臨各種艱難抉擇，歷經選情的驚濤駭浪。影集《人選之人 - 造浪者》將於4月28日在Netflix全球獨家、190個國家同步上線。