控蕭美琴「頑固台獨分子」！中國祭制裁　台美機構都遭殃

習近平陪逛公園聽古琴！微博樂：馬克宏比在法國還受歡迎

▲法國總統馬克宏與中國國家主席習近平今日在廣州展開非正式交流，兩人一起逛松園聊天，品茗賞琴。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總統馬克宏與中國國家主席習近平今日在廣州展開非正式交流，兩人一起逛松園聊天，品茗賞琴。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

法國總統馬克宏出訪中國，在北京結束與中國國家主席習近平的正式會晤後，今日兩人又前往廣州進行非正式交流。習近平陪馬克宏在廣州松園散步，兩人相偕品茗賞琴，馬克宏還去中山大學演講，所到之處都受到熱烈歡迎。對此，就有中國網友在微博笑稱，馬克宏在中國比在法國還受歡迎，畢竟法國街頭已經為了反年改，進行11次罷工抗議了。

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▲法國總統馬克宏與中國國家主席習近平在廣州展開非正式交流，兩人一起逛松園聊天，品茗賞琴。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國總統馬克宏與中國國家主席習近平在廣州展開非正式交流，兩人一起逛松園聊天，品茗賞琴。（圖／美聯社／達志影像）
馬克宏與歐盟委員會主席馮德萊恩一同訪中，但兩人受到的待遇截然不同，在正式會談結束後，習近平特別到廣州當地陪，兩人信步庭園間聊天，隨後又一同飲茶，欣賞古琴演奏。根據《香港01》報導，習近平親切對馬克宏說，「很高興我們在很多問題上都有相似看法」。

而今日中法也發表正式聯合聲明，宣布將延續兩國元首年度會晤機制，加強對話交流。通篇聲明未提到台灣，但法國重申堅持「一個中國」原則，而在俄烏戰爭上，中法則強調支持一切恢復和平的努力，並反對針對核電廠或其他核設施攻擊，並呼籲雙方嚴格遵守國際人道法。

中法聯合聲明更多著墨在經濟與文化交流，中國航空公司簽署協議要向法國空中巴士採購160架客機，而空中巴士也承諾在天津擴充生產線。許多法國企業隨馬克宏一同訪中，在3天期間完成了許多與中國企業的合作協議。

馬克宏還特別用中文發推特，高呼「中法友誼萬歲」。中法聯合聲明也在晚間衝上微博熱搜排行第一名，中國網友普遍對馬克宏態度十分友善，許多網友更拿法國的反年改罷工打趣，開玩笑說馬克宏「在中國比法國更受歡迎」、「多少是有點樂不思法了」、「在法國水深火熱的馬克宏，終於在中國找到善意」。

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