假日限定！全家拿鐵、霜淇淋買1送1　7-11濃美式26元開喝

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全家今起至4/9，門市使用全盈+PAY支付，全家霜淇淋（口味不限）、大杯特濃拿鐵（冰熱不限）買1送1優惠。霜淇淋原價49元，買1送1平均25元一支，有「焙茶麥麥」、「四季金萱」、「棉被厚奶蓋」與「棉被四季金萱」等4種口味任搭。
APP登場的有4/8至4/10限定的會員好茶日，私品茶55元、65元系列飲品任選買2送1，一組分別為110元、130元，除了仙女醇奶茶、紫蘇飲、檸檬高山青等多達數十款常見品項任選外，還可選擇「再睡五分鐘」聯名新品桂香金萱茶歐蕾，也是售價55元的品項。
🟡7-11
7-11門市限定4/8、4/9兩天，香鑽水果茶（原價70元）還有濃厚黑糖珍珠撞奶（原價70元），分別都有兩杯99元優惠，黑糖珍奶冰熱可任選。
APP限定即日起至12日，精品燕麥拿鐵買6送3，一組600元；特大拿鐵買6送3，一組420元；咖啡珍珠歐蕾買6送3，一組450元；風味飲（限熱飲）買6送3，一組330元，可選巧克力歐蕾、榛果拿鐵、焦糖瑪奇朵、紅茶拿鐵、摩卡咖啡；西西里風檸檬／完熟蘋果買6送3，一組510元。
本週優惠中剛好沒有美式咖啡，喜歡美式咖啡的民眾可以考慮多杯組合，APP購買濃粹美式33杯1000元，加上自帶杯折扣，每杯只要26元開喝，優惠到4月底，不過兌換時間只到6/30，建議可與家人朋友合購。
🟡萊爾富
萊爾富即日起至4月9日限時優惠，大杯特濃美式（售價55元）買7送5、大杯特濃拿鐵（售價65元）買7送4優惠，約5.8折，民眾可於門市與APP內選購，皆可寄杯，冰熱可任選。
🟡OK超商
4月10日起至5月3日，推出普發現金千元咖啡優惠組，1000元可買大杯美式35杯（原價45元，現省575元）、大杯拿鐵30杯（原價55元，現省650元），此咖啡活動不可與5/2當日咖啡優惠併用。