訪台前夕收中使館警告信　美眾議員：挺台護民主

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身兼美國聯邦眾議院共和黨首席副黨鞭的瑞森紹爾（Guy Reschenthaler），今天公布這封同樣署名是中國駐美大使館負責國會事務的參贊「李香」（Li Xiang，音譯）的信函。
瑞森紹爾透過聲明表示，國會訪團向世界發出一個明確的訊息：美國致力於支持台灣，並維護全球自由、民主與和平。
他指出，不會因中國的威脅而膽怯，也不會向中國共產黨磕頭。他期待與蔡總統會晤，並重申對台灣人民的承諾。
根據瑞森紹爾公布的信函，中使館指出，若執意訪台，將嚴重違反「一中原則」，「向台灣分裂勢力發出錯誤信號」，並將嚴重破壞中美關係與台海和平與穩定。
中使館指出，時任聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）去年訪問台灣「引發中美關係嚴重危機」，「應當汲取教訓」。
瑞森紹爾是與眾院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）帶領的訪團於6日抵達台灣訪問，預計將於8日晉見蔡總統。訪問團成員還包括聯邦眾議院外交委員會印太小組主席、共和黨議員金映玉（Young Kim）、該小組民主黨首席議員貝拉（Ami Bera）、共和黨籍聯邦眾議員希爾（French Hill）、民主黨議員狄恩（Madeleine Dean）、共和黨議員勞勒（Michael Lawler）及莫蘭（Nathaniel Moran）等人。（編輯：徐睿承）1120408