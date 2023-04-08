嫌犯只判9年！徐州「8孩鐵鍊女案」引眾怒：生孩子都不夠

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報導指出，董姓男子死後，小花梅就落入了董男的兒子董志民手中，通過偽造文件領了結婚證，2人育有8名子女，1999年先是生了長子，2011年至2020年又先後生育7名子女。 長達數年的時間，小花梅都被董志民以布條繩索捆綁、鐵鍊鎖脖等方式虐待，小花梅並被證實患有精神分裂症。
徐州市中級人民法院認為，被告人董志民虐待家庭成員，情節惡劣，構成虐待罪，且導致小花梅患精神分裂症不可逆轉，具有致被害人重傷的加重情節，構成非法拘禁罪，依法應數罪併罰。其他被告人時立忠、桑合妞、譚愛慶、霍永渠、霍福則構成拐賣婦女罪。
判刑結果出來後，引發中國民眾網路熱議，許多人都留言質問：「數罪併罰怎麼只判9年」、「9年換1個女人+8個小孩」、「她生8個孩子用的時間都不只9年」、「虐待了20年，自己只需要蹲9年，犯罪成本這麼低只會助長惡人」。
對此，中國官媒在進行報導時則稱，雖然有追訴期20年的限制，但因本案性質惡劣、後果嚴重、社會影響大，故經最高檢核准，對其中犯罪作用較大、情節嚴重的幾人進行追訴，依法定罪量刑，彰顯了司法機關「從嚴打擊拐賣婦女犯罪的一貫立場和堅定決心」。
徐州市副市長孫文華也表示，徐州市委市政府對事件發生深感痛心，已深刻反思並全面整改。去年以來，江蘇省委省政府在全省開展特殊困難群體救助幫扶、婦女兒童權益保障專項排查整治等行動，訴求強化破案攻堅、重拳打擊拐賣及虐待等違法犯罪行為，並建立「藍風鈴」婦幼保護預警系統。
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110