排球／老爸一番話克服失憶症　周冠宇奪MVP

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但他一路走來並非順風順水，第一個難關出現在高二。「那時狀況超差好像不會打球，簡單接個『嗆司球』都會失誤，覺得自己拖累隊友很自責，連上場都會怕，愈想調整，結果狀況愈差，好想放棄。」
看到兒子愈打愈不開心，到鐵砧山幫參加永信盃的周冠宇加油的爸爸周杉旺，有一天忍不住跟他說：「你要不要退隊算了？打得那麼不快樂，幹嘛呢？」
本來自己想退隊，但周冠宇聽到這席話反而醒了。那天晚上他想了想，發現自己是真心喜歡排球，沒辦法離開排球，而且打了那麼多年了，就這樣半途而廢太可惜了，既然還要打，就開心打，心態轉正後，也慢慢找回球感。
高三那年因為受傷，沒有帶領球隊進入HVL複賽，是周冠宇一大遺憾。「高中排球聯賽預賽前一週，跟文化大學友誼賽時手腕扭到，關鍵時刻前受傷真的超嘔的，雖然還能上場，但狀況不好，沒能幫到球隊，很難過。」
平心而論，周冠宇身高才183公分，在攻擊手中並不吃香，但他彈性佳、滯空時間長、球質重、打法多變，彌補了身高的不足，也讓他從大一就有機會在企業排球聯賽中磨鍊，不管是球技還是心理，都獲益良多。
一心想帶領國北教大重返榮耀的周冠宇說，他最欣賞NBA球星LeBron James在球場上的霸氣及接管比賽的能力，霸氣，他有了，但接管比賽的能力，坦白說，還棋差一著。
國北教大執行教練林顯丞說：「冠宇能力很強，應該要扮演穩定軍心的作用，可惜情緒管理（EQ）不夠好。」畢竟不管失誤或受到挑釁都是比賽的一環，不用想太多，專注每一球才是王道，能做到這一點，他的成就絕不只如此。」
回首來時路，周冠宇感謝一路上指導過他的每一位教練，也想對爸爸說：「一路上您對我責罵比稱讚多，但我知道您是為了激勵我，現在我不只走出來，還過的比之前更好了，希望爸爸別再擔心我了！我會努力持續精進自己的。」