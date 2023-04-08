足球／ 22勝1和！　世新大學奪冠、挑戰男一級

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世新皓宇（Jose）首登UFA舞台就出色，除替球隊踢進致勝球奪冠以外，個人也抱走金靴獎：「球隊平常辛苦練習，這顆球（冠軍戰唯一一球）對球隊來說是一份很好的禮物。」教練蔡金龍（JohnniNielsen）也對他讚譽有佳，認為本場最有價值球員就是他。
上半場的焦土戰讓世新深澤佑之典有所領悟：「我想要以直線有威脅性的攻擊來突破他們！」於是成功傳出致勝球給皓宇（Jose）立下功勞，他提及：「明年將離開球隊，選擇繼續在台灣企業甲級聯賽踢球，延續自己的夢想。」
而相隔一屆再戰UFA男一級挑戰組的樹德科大，季軍戰與陽明交大一決勝負。樹德科大上半場獲12碼罰球機會，陳劭遠自告奮勇也成功先馳得點，且賴苡亘趁空檔再下一城取得2：0領先，雖比賽後段小遇亂流、因失誤失分，不過經教練調整陣容後回穩再拿1分，最終以3：1拿下季軍。
陳劭遠說：「因為是UFA生涯最後一場，所以想為球隊做出表現，剛好也有把握住機會。」同樣大四的隊長林建志也將褪下UFA球衣：「很遺憾沒辦法把學弟們送上一級，但能贏下這場也很開心。」林建志認為球隊調整完善，尤其控場穩定，且對學弟的表現感到自信，期待下一季球隊能完成自己的夢想，再度晉級冠軍戰，回到男一級。