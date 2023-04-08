NBA／例行賽排名及賽程總整理　艇勇湖鵜季後賽名額4搶2

足球／ 22勝1和！　世新大學奪冠、挑戰男一級

▲ 世新大學封王，明年挑戰一級賽場。官方提供
▲ 世新大學封王，明年挑戰一級賽場。官方提供

記者廖聿偉/綜合報導

世新大學上季UFA大專足球聯賽在男二級封王，本季111學年度在男一級挑戰組仍一路斬殺，昨於輔仁大學足球場在冠軍戰與文化大學碰頭，兩隊僵持到第72分鐘才有所突破，世新皓宇（Jose）接應深澤佑之典傳球，以刁鑽長射破蛋，幫助世新以1比0奪冠，也帶著跨兩季22勝1和的優異表現，與文化共同在下季前進男一級。

我是廣告 請繼續往下閱讀
兩隊上次對戰是今年三月初的分組複賽，廝殺到最後一刻，當時世新就是靠著皓宇（Jose）在傷停補時的絕殺球， 2比1獲勝成為分組龍頭前進決賽。事隔月餘再相見，冠軍戰文化再度遭遇「皓宇劫」，又被皓宇（Jose）踢進關鍵1球無緣復仇，獲得男一級挑戰組亞軍。

世新皓宇（Jose）首登UFA舞台就出色，除替球隊踢進致勝球奪冠以外，個人也抱走金靴獎：「球隊平常辛苦練習，這顆球（冠軍戰唯一一球）對球隊來說是一份很好的禮物。」教練蔡金龍（JohnniNielsen）也對他讚譽有佳，認為本場最有價值球員就是他。

上半場的焦土戰讓世新深澤佑之典有所領悟：「我想要以直線有威脅性的攻擊來突破他們！」於是成功傳出致勝球給皓宇（Jose）立下功勞，他提及：「明年將離開球隊，選擇繼續在台灣企業甲級聯賽踢球，延續自己的夢想。」

而相隔一屆再戰UFA男一級挑戰組的樹德科大，季軍戰與陽明交大一決勝負。樹德科大上半場獲12碼罰球機會，陳劭遠自告奮勇也成功先馳得點，且賴苡亘趁空檔再下一城取得2：0領先，雖比賽後段小遇亂流、因失誤失分，不過經教練調整陣容後回穩再拿1分，最終以3：1拿下季軍。

陳劭遠說：「因為是UFA生涯最後一場，所以想為球隊做出表現，剛好也有把握住機會。」同樣大四的隊長林建志也將褪下UFA球衣：「很遺憾沒辦法把學弟們送上一級，但能贏下這場也很開心。」林建志認為球隊調整完善，尤其控場穩定，且對學弟的表現感到自信，期待下一季球隊能完成自己的夢想，再度晉級冠軍戰，回到男一級。

排球／老爸一番話克服失憶症　周冠宇奪MVP

性別檢測結果出爐！　體育署證實林郁婷非服用禁藥

狂！郭婞淳的陪練員獨當面　潘幸甄世青賽囊括三面金牌

NBA／威少復仇記　快艇連三季橫掃湖人、豪取對戰11連勝

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀