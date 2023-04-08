川普官司纏身！梅蘭妮亞神隱 海湖莊園成豪華「鍍金籠」
美國前總統川普（Donald Trump）因涉及成人片女星「風暴丹妮絲」（Stormy Daniels）封口費案遭起訴，並面臨多項指控，一概不認罪。在這段期間，他的妻子梅蘭妮亞（Melania Trump）並未像川普其他家人一樣，公開露面或發聲，也讓外界相當好奇梅蘭妮亞目前的狀況。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據《每日郵報》報導，自從川普上月底被被紐約大陪審團起訴後，梅蘭妮亞只曾被目擊在佛羅里達州棕櫚灘的私人住宅與川普共進晚餐，之後就沒有再公開露面。不過她的父親克納夫斯（Viktor Knavs）倒是有與川普的2個兒子-小唐納德（Donald Jr）、艾力克（Eric）一同亮相。
本週二川普在海湖莊園（Mar-a-Lago）發表激昂演說，猛烈抨擊曼哈頓檢調單位時，他的大多數直系親屬都出席了，只有梅蘭妮亞除外，川普在感謝親屬支持時，也沒有提及這位出身斯洛維尼亞的前任超級名模。
報導指出，梅蘭妮亞與父母、17歲的兒子巴隆（Barron）一直躲在海湖莊園內，海湖莊園建於1920年代，其奢華的內飾反映了西班牙、威尼斯和葡萄牙等多種風格，川普於1985年以1000萬美元購入，並將其轉型成VIP會員制的俱樂部，入會費就要20萬美元，每年會費需繳納約1.4萬美元，泳池、網球場、高爾夫球場等一樣不缺，放置著從世界各地買來的昂貴家具。
在卸任總統、離開白宮後，海湖莊園成為川普夫婦主要的住處，梅蘭妮亞更是大部分時間都待在莊園，報導並形容這處豪華宅邸就像是梅蘭妮亞的「鍍金籠子」。